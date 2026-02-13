Khánh thành Công viên tưởng niệm COVID-19 tại TP.HCM

Tối 12/2, TP.HCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) – công trình rộng 4,3 ha, hoàn thành sau hơn 90 ngày đêm thi công.

Những thanh âm của ký ức

Lễ khánh thành được mở màn bằng chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc. Trong không gian ánh sáng trầm lắng, các ca sĩ biểu diễn trên nền những thước phim tái hiện đại dịch – bệnh viện dã chiến, đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, những chuyến xe cấp cứu trong đêm, những “ATM gạo”, “Siêu thị 0 đồng” giữa thời điểm giãn cách.

Âm nhạc hòa cùng hình ảnh khiến nhiều người tham dự lặng đi. Đó không chỉ là phần trình diễn nghệ thuật, mà như một lời nhắc nhớ về những tháng ngày thành phố từng gồng mình vượt qua mất mát.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình nghệ thuật mở màn, với nền hình ảnh tái hiện ký ức đại dịch phía sau sân khấu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM – nhấn mạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Theo ông, đây là không gian để tưởng nhớ hàng ngàn đồng bào đã mất trong đại dịch, đồng thời tri ân đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên và những người đã hy sinh thầm lặng vì sự sống của thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định công trình gửi gắm 3 thông điệp cốt lõi: sự hồi sinh, lòng nhân nghĩa – đoàn kết và hướng tới tương lai. Đại dịch từng khiến thành phố tăng trưởng âm, hệ thống y tế chịu áp lực nặng nề, nhưng bằng tinh thần “chống dịch như chống giặc” và sự đồng lòng của nhân dân, TP.HCM đã đứng vững và tiếp tục phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khánh thành tối 12/2/2026. Ảnh: Diệu Huyền

Sau phần phát biểu, lãnh đạo thành phố cùng đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành trong không khí trang trọng, đánh dấu việc đưa công trình vào hoạt động sau hơn 90 ngày đêm thi công khẩn trương.

Lãnh đạo thành phố Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu thực hiện nghi thức khánh thành công trình. Ảnh: Diệu Huyền

Tiếp đó là nghi thức dâng hoa tưởng niệm các nạn nhân đại dịch. Không gian lắng lại khi các đại biểu cầm hoa trắng, dành phút mặc niệm trước biểu tượng trung tâm của công viên.

Ảnh 4: Lãnh đạo TP.HCM và các quan khách cùng dâng hoa tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Ảnh: Diệu Huyền

Bên trong khuôn viên, khu trưng bày hình ảnh về đại dịch và hành trình vượt qua khó khăn của thành phố thu hút nhiều người dừng lại chiêm ngưỡng.

Không gian trưng bày những hình ảnh về đại dịch – ký ức tập thể của TP.HCM. Ảnh: Diệu Huyền

Từ khu đất bỏ hoang đến không gian tri ân

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ có tổng diện tích 4,3 ha, từng là vị trí có nhiều giá trị về thiên nhiên, địa lý và yếu tố lịch sử – tinh thần đối với người dân TP.HCM. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, toàn bộ khu vực này bị bỏ hoang, ảnh hưởng đến diện mạo không gian đô thị.

Tháng 10/2025, theo quyết định của Thường trực Thành ủy TP.HCM, khu đất được chuyển đổi thành công viên công cộng theo hướng xã hội hóa. Giai đoạn 1 do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu (thuộc Tập đoàn Sun Group) tài trợ và thực hiện, với tổng vốn tài trợ hơn 263 tỷ đồng, hoàn thành trong hơn 90 ngày đêm.

Tâm điểm công trình là tượng đài Giọt Nước đặt giữa quảng trường.

Tượng đài Giọt Nước – trái tim của công viên. Ảnh: Diệu Huyền

Tượng đài cao 6 m, chu vi 13 m, chế tác từ inox gương. Hình ảnh giọt nước tượng trưng cho giọt nước mắt của sự tri ân, của tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim – biểu tượng của sự sẻ chia và chở che trong thời khắc đau thương nhất.

Biểu diễn nhạc nước ở Tượng đài Giọt Nước. Ảnh: Diệu Huyền

Bao quanh tượng đài là không gian hạ thấp khoảng 4 m so với quảng trường, đường kính 48 m, gồm 9 bậc cấp tượng trưng cho những vòng sóng lan tỏa từ giọt nước – hình ảnh chuyển hóa nỗi buồn thành năng lượng tích cực.

360 ngọn nến nước cùng gần 1.000 điểm ánh sáng khiến không gian ban đêm trở thành một “rừng ánh nến” tưởng nhớ những người đã ra đi.

Bia nghệ thuật khắc thông điệp về “vết sẹo” và sự hồi sinh. Ảnh: Diệu Huyền

Không chỉ là không gian tri ân, công viên còn là điểm nhấn vui xuân Bính Ngọ 2026. Trên diện tích hơn 4 ha, gần 30.000 cây trái và chậu hoa được trưng bày,hội tụ hương sắc Tết Việt ba miền.

Điểm nhấn trung tâm là tiểu cảnh Song Mã với ngựa vàng và bạc – biểu tượng thịnh vượng, “mã đáo thành công”. Không gian được tổ chức thành 12 tiểu cảnh với Vườn đào miền Bắc, Vườn quất miền Trung, Vườn mai miền Nam, tạo hành trình du xuân 3 miền trong cùng một điểm đến.

Ngoài ra, toàn bộ hệ cây xanh cổ thụ trong công viên được giữ gìn; các biệt thự cũ được tôn tạo, mở ra những không gian triển lãm, thư viện… Ngoài ra là nhiều không gian mở dành cho các hoạt động thể thao, sinh hoạt cộng đồng, cùng với những khu vườn tượng, biến nơi đây thành điểm đến thư giãn, chữa lành và nơi tổ chức những sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa, không chỉ hôm nay mà cho nhiều thế hệ sau.

Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật trên tán cây tạo điểm nhấn về đêm. Ảnh: Diệu Huyền

Từ một khu đất bỏ hoang nhiều năm, Công viên số 1 Lý Thái Tổ hôm nay đã mang diện mạo mới, trở thành một không gian xanh ý nghĩa giữa lòng thành phố. Nơi đây không chỉ góp phần hoàn thiện cảnh quan đô thị mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi lưu giữ ký ức tập thể của TP.HCM và nhắc nhớ về giá trị của sự sẻ chia, đoàn kết.

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ, công viên cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân, nơi gia đình sum vầy, bạn bè gặp gỡ và mỗi người có thể tìm thấy cho mình một khoảng lặng giữa nhịp sống hối hả. Sự hiện diện của công trình này vì thế không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng, mà còn là biểu tượng cho niềm tin và sự tiếp nối của một thành phố đang không ngừng vươn lên.