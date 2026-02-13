Vinaconex miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới, lộ diện người kế nhiệm

Vinaconex vừa miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Doanh nghiệp cũng bổ nhiệm người kế nhiệm kể từ ngày 13/2.

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) vừa thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Doanh nghiệp không nêu rõ nguyên nhân của việc thay đổi nhân sự này.

Ông Nguyễn Hữu Tới sinh năm 1959, được bầu vào HĐQT VCG từ đầu năm 2019. Theo giới thiệu của Vinaconex, ông Tới có 40 năm kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành khác nhau tại Vinaconex từ công ty thành viên đến tổng công ty.

Ông Tới được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT VCG nhiệm kỳ 2022 - 2027, kể từ ngày 26/7/2024, sau khi ông Đào Ngọc Thanh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Lý do ông Thanh từ nhiệm là vì tuổi cao, phải điều trị bệnh dài ngày.

Vinaconex miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới

Cùng thời điểm, HĐQT bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn hiện là thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/2/2026. Ông Trần Đình Tuấn sinh năm 1978, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ngoài vai trò tại Vinaconex, ông hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pacific Holdings - cổ đông lớn nhất tại Vinaconex với tỷ lệ sở hữu hơn 45% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, ông Tuấn còn đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp này như Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex Thiết kế và Nội thất; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh; đồng thời là Chủ tịch HĐQT Vimeco.

Theo công bố, ông Trần Đình Tuấn hiện nắm giữ hơn 27.000 cổ phiếu VCG, tương đương khoảng 0,004% vốn điều lệ Vinaconex.

Tân Chủ tịch HĐQT Vinaconex Trần Đình Tuấn. Ảnh: Vinaconex

Vinaconex được thành lập năm 1988 và cổ phần hóa năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 1.500 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, Vinaconex hiện nằm trong top 4 doanh nghiệp có quy mô tài sản lớn nhất trong ngành xây dựng.

Với bề dày kinh nghiệm thi công dự án, Vinaconex là đơn vị trực tiếp thi công các công trình trọng điểm quốc gia như nhà ga T2 sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường cao tốc Láng Hòa Lạc… Và đặc biệt công ty đã trúng loạt gói thầu tại đại dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Theo báo cáo thường niên năm 2024, Vinaconex có vốn điều lệ hơn 6.464 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư Pacific Holdings đang là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu là 45,14% vốn.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông còn có sự tham gia của các quỹ đầu tư nước ngoài như VanEck Vietnam ETF và nhóm quỹ Dragon Capital như Vietnam Enterprise Investments Limited và Amersham Industries Limited.