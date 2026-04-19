Ngoại trưởng Lavrov: Không nên coi Nga là "hổ giấy"

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc EU và NATO đã đẩy Ukraine vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn và liên tục vượt qua “lằn ranh đỏ” của Moscow.

Ông Lavrov cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Nga không phải là vô hạn và có thể “cạn kiệt” vào một thời điểm nào đó, đồng thời chỉ trích phương Tây đang thúc đẩy Ukraine leo thang xung đột và nhiều lần vượt qua các giới hạn mà Moscow đặt ra.

Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/4, ông Lavrov bác bỏ điều mà ông gọi là nhận thức ngày càng gia tăng ở phương Tây rằng Nga không thể hoặc không sẵn sàng đáp trả các hành động khiêu khích.

Ông dẫn các báo cáo cho rằng Ukraine sử dụng không phận của một số quốc gia NATO để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga, coi đây là một hành động vi phạm “lằn ranh đỏ” khác của Moscow, đồng thời cảnh báo không nên xem Nga như một “con hổ giấy” chỉ vì nước này đang kiềm chế.

“Có một làn sóng ý kiến cho rằng không cần phải sợ Nga… thậm chí có người gọi chúng tôi là ‘con hổ giấy’… Nhưng tôi cảnh báo không nên đưa ra những so sánh như vậy,” ông Lavrov nói. “Trong tính cách dân tộc của chúng tôi có một phẩm chất là sự kiên nhẫn. Chúng tôi nói: ‘Chúa đã chịu đựng, và bảo chúng tôi cũng phải chịu đựng.’ Nhưng đến một lúc nào đó, sự kiên nhẫn sẽ cạn kiệt.”

Ông Lavrov cho biết Moscow cố tình không xác định rõ các “lằn ranh đỏ” của mình, cho rằng chính sự mơ hồ này có tác dụng răn đe.

“Tôi nghĩ việc không ai hiểu rõ lằn ranh đỏ nằm ở đâu lại là điều tốt,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh Nga có khả năng hành động khi cần thiết. “Tổng thống đã nhiều lần nói rằng chúng tôi có những biện pháp để đáp trả,” ông nói thêm mà không nêu chi tiết.

Trong bối cảnh phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev, ông Lavrov cho rằng cuộc khủng hoảng này phù hợp với một mô hình lịch sử rộng hơn, trong đó các thành viên NATO ở châu Âu là lực lượng thúc đẩy chính.

Ông cáo buộc phương Tây đang tìm cách biến Ukraine thành “ngòi nổ cho một mối đe dọa toàn cầu” và mô tả xung đột hiện nay là “một cuộc chiến chống lại Nga mà phương Tây đã chuẩn bị trong nhiều năm.” Theo ông, trong quá trình mở rộng NATO, Kiev đã bị biến thành một quốc gia thù địch từ trước khi chiến sự bùng nổ.

Đề cập tới NATO — tổ chức đang bị đặt dấu hỏi về tương lai trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích và đe dọa rút khỏi — ông Lavrov cho rằng liên minh này “không ở trong trạng thái tốt nhất”, nhưng ông không cho rằng nó sẽ bị thay thế. Thay vào đó, ông dự đoán NATO sẽ tiếp tục là “một khối hiếu chiến” bất chấp những rạn nứt nội bộ.

Nga từ lâu cáo buộc phương Tây tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại mình thông qua Ukraine, coi việc NATO mở rộng là nguyên nhân cốt lõi của xung đột. Moscow khẳng định bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết các vấn đề như việc NATO mở rộng về phía đông, sự liên kết quân sự của Ukraine với phương Tây và việc công nhận các đường biên giới mới của Nga.

Trong năm qua, Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều vòng đàm phán trực tiếp, cùng với các cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Mỹ, nhưng tiến trình hòa bình đã đình trệ trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ – Israel với Iran leo thang.

Theo RT