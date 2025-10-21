Tỷ phú Pavel Durov muốn mua lại trang sức bị đánh cắp ở Louvre, tặng cho Louvre Abu Dhabi

Nhà sáng lập Telegram, Pavel Durov, tuyên bố sẵn sàng mua lại những món trang sức hoàng gia bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre để tặng cho Louvre Abu Dhabi, đồng thời chỉ trích nước Pháp.

Người đồng sáng lập Telegram, Pavel Durov, tuyên bố ông sẵn sàng mua lại những món trang sức hoàng gia Pháp bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre và quyên tặng chúng cho bảo tàng Louvre Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Vụ trộm táo tợn xảy ra giữa ban ngày vào Chủ nhật vừa qua khi 4 kẻ trộm đột nhập vào bảo tàng nổi tiếng nhất Paris, lấy đi 8 món cổ vật, bao gồm vòng cổ, hoa tai và một chiếc vương miện từng thuộc về hoàng tộc Pháp thế kỷ 19.

“Rất vui được mua lại những món trang sức bị đánh cắp này và tặng chúng lại cho Louvre. Ý tôi là Louvre Abu Dhabi, tất nhiên rồi, không ai dám trộm ở Louvre Abu Dhabi cả”, tỷ phú công nghệ người Nga hiện đang sống ở Dubai viết trên mạng xã hội X (Twitter) hôm 21/10.

Louvre Abu Dhabi, khai trương năm 2017 trên đảo Saadiyat, là dự án hợp tác giữa Pháp và UAE, được xem là biểu tượng cho hợp tác văn hóa giữa hai nước.

Durov cho biết ông “không hề ngạc nhiên” trước vụ trộm táo bạo ở Paris.

“Đó là một dấu hiệu buồn cho thấy sự suy tàn của một đất nước từng vĩ đại, nơi chính phủ đã hoàn thiện nghệ thuật đánh lạc hướng người dân bằng những mối đe dọa ảo thay vì đối mặt với các vấn đề thực tế”, ông viết.

Doanh nhân sinh năm 1984 này từng cáo buộc chính phủ Pháp gây áp lực buộc Telegram phải kiểm duyệt chính trị.

Năm ngoái, ông bị tạm giữ ngắn hạn tại sân bay Paris vì cáo buộc không xóa nội dung bất hợp pháp trên nền tảng, trước khi được thả ra sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Theo RT