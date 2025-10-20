Khoảnh khắc băng cướp dùng máy cắt phá tủ kính, lấy báu vật tại bảo tàng Louvre

Một nhóm trộm táo tợn đã dùng máy cắt phá tủ kính và lấy đi tám báu vật hoàng gia Pháp tại bảo tàng Louvre giữa ban ngày.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm trộm táo tợn đột nhập bảo tàng Louvre và lấy đi các báu vật hoàng gia Pháp giữa ban ngày.

Trong đoạn clip ngắn quay bằng điện thoại di động, một người mặc áo khoác phản quang màu vàng sáng được nhìn thấy đang phá tủ trưng bày bên trong bảo tàng.

Theo kênh France 24, vụ trộm xảy ra hôm 18/10 theo giờ địa phương. Những tên cướp đi xe tay ga đến bảo tàng, dùng thang nâng tự động để leo vào khu trưng bày Galerie d’Apollon, sau đó dùng máy mài góc (angle grinder) phá vỡ cửa sổ và tủ kính chứa báu vật.

Bộ Văn hóa Pháp cho biết tổng cộng 8 cổ vật bị đánh cắp, trong đó có chuỗi vòng cổ mà Hoàng đế Napoleon tặng Hoàng hậu Marie Louise, cùng vương miện của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Napoleon III.

Bọn trộm cũng tìm cách lấy vương miện của Eugénie, nhưng sau đó cảnh sát phát hiện nó ở gần bảo tàng trong tình trạng bị hư hại.

Văn phòng công tố Paris nhận định những kẻ trộm có thể được thuê để đánh cắp các món đồ cụ thể, hoặc thực hiện vụ việc nhằm rửa tiền thông qua việc bán trang sức.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ tìm lại các báu vật bị đánh cắp và truy lùng những kẻ chịu trách nhiệm. Ông cũng cho biết bảo tàng Louvre sẽ siết chặt an ninh sau vụ việc nghiêm trọng này.

