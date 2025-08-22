Vụ thông chốt bảo vệ A80 tông đại úy CSCĐ: Khởi tố vụ án, điều tra hành vi giết người

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án Giết người, tạm giữ hai thanh niên 18 tuổi có hành vi điều khiển xe máy thông chốt bảo vệ buổi hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, tông xe vào đại úy cảnh sát cơ động.

Tối 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (18 tuổi, ở xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an TP Hà Nội, 20h10 ngày 21/8, Nam điều khiển xe máy chở theo Quân, không đội mũ bảo hiểm di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Chiến sĩ cảnh sát cơ động bị các đối tượng tông ngã xuống đường. Ảnh: MXH.

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP đang làm nhiệm vụ cấm đường, phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và nhân dân, tổ công tác Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động. Cú tông trực diện làm đại úy Lê Đình Công, bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP và 2 đối tượng ngã ra đường.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 nghi phạm vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu xác định Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.