Tiền số AntEx ra mắt từ 2021, vì sao đến nay Shark Bình mới bị điều tra?

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội lý giải việc "đồng tiền số AntEx" ra mắt từ 2021 nhưng đến nay Shark Bình mới bị điều tra.

Chiều 14/10, đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong vụ án liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình).

Phó trưởng Phòng PC03 Công an Hà Nội khẳng định, đối với hệ sinh thái của Shark Bình, các tội danh có thể không dừng lại ở 2 tội danh đã nêu (Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng), bởi có rất nhiều vi phạm.

Lý giải về việc "đồng tiền số AntEx" ra mắt từ năm 2021 nhưng đến nay mới bị điều tra, đại tá Thành Kiên Trung cho biết sau khi triển khai dự án, đến năm 2022 đồng tiền này không phát huy tác dụng nên mới dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị cáo. Đến nay, cơ quan điều tra mới ghi nhận 4 bị hại trình báo.

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội. Ảnh: Quỳnh An.

Công an xác định từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USD (bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Đại tá Trung cho hay thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án.

Công an Hà Nội cáo buộc, mặc dù dự án khởi động nhưng không hề triển khai rõ ràng, ông Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã sử dụng danh nghĩa đầu tư vào các dự án của AntEx, chuyển và rút tiền từ các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và VND khác nhau, gây thiệt hại cho người dân và các công ty có liên quan.

Đến thời điểm hiện nay, NextTech đã đóng cửa, ngừng hoạt động, ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị "rút ví".

Shark Bình và 9 đồng phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng như gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, đô la... với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.Đại tá Thành Kiên Trung đề nghị bị hại trong vụ án cần sớm trình báo cơ quan điều tra. Đối với các đối tượng phạm tội mà chưa ra trình diện cần sớm ra đầu thú.

Trả lời báo chí liên quan đến vụ án xảy ra tại các hệ sinh thái liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Công an Hà Nội đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Shark Bình.

Trước những thông tin về mối quan hệ giữa shark Bình và diễn viên Phương Oanh, nhà chức trách cho biết họ vẫn là vợ chồng.