Vụ Mailisa: Mỗi tháng chi 20 tỷ đồng để quảng cáo mỹ phẩm

Mai và Khánh chi khoảng 20 tỷ đồng mỗi tháng cho quảng cáo, thuê hàng trăm KOLs để biến những hộp kem rẻ tiền thành sản phẩm được “thần thánh hóa” trên Facebook, TikTok.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới đây đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) và 6 người khác về tội Buôn lậu.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), bà Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với ông Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp.

Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic.

Trong đó chỉ với ba mã chủ lực gồm: Kem loại bỏ sắc tố, ký hiệu M01; Kem xóa thâm làm sáng da, ký hiệu M03 và kem chống nắng che khuyết điểm BB Nano, ký hiệu M23 chiếm hơn 3,2 triệu hộp, mang về lợi nhuận bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Vợ chồng bà Mai. Ảnh: FBNV.

Tất cả những sản phẩm rẻ tiền này được Mai và Khánh nhào nặn thành hàng cao cấp, thổi phồng bằng truyền thông và hình ảnh doanh nhân thành đạt để bán cho khách hàng.

Cục C03 cho biết toàn bộ kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000-150.000 đồng/sản phẩm. Phần lớn chi phí sản phẩm trên lại đổ vào bao bì bóng bẩy, tạo vẻ ngoài “cao cấp” nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Hàng từ Quảng Châu được Mai và Khánh cấu kết với các đối tượng khác vận chuyển qua Hong Kong, nơi hai công ty “ma” do Mai và Khánh cùng các đối tượng người Trung Quốc dựng lên để mở tờ khai nhập khẩu về Việt Nam.

Tại đây, từng lô hàng được gắn mác “sản xuất tại Hong Kong”, kèm hóa đơn xuất khẩu và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo. Khi được nhập khẩu về Việt Nam qua Công ty MK Skincare do Khánh đứng tên chủ sở hữu và tổng giám đốc, tất cả nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho một nguồn hàng thực chất rẻ tiền nhưng được đội giá gấp nhiều lần trên thị trường.

Để đủ điều kiện lưu hành, Mai và Khánh còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ được “hợp pháp hóa” bằng hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả mạo.

Kết quả là 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic vẫn đường hoàng xuất hiện trên thị trường dưới danh nghĩa “hàng ngoại cao cấp”, bán với giá gấp hàng chục lần so với giá thực.

Sau khi vụ án bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an điều tra, xử lý, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã gấp rút ra Quyết định thu hồi toàn bộ 162 loại sản phẩm này, cảnh báo người tiêu dùng ngừng sử dụng để tránh những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng, từ dị ứng đến nhiễm trùng da.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Mai và Khánh chi khoảng 20 tỷ đồng mỗi tháng cho quảng cáo kỹ thuật số, thuê hàng trăm KOLs, biến những hộp kem rẻ tiền thành sản phẩm được “thần thánh hóa” trên Facebook, TikTok. Chuỗi 17 chi nhánh Mailisa cùng các spa Doctor Magic được dựng lên như một “hệ sinh thái niềm tin”, tạo cảm giác uy tín giả tạo trong mắt hàng triệu khách hàng.

Ngoài ra, các hoạt động từ thiện rầm rộ, quay dựng công phu cũng được sử dụng để tô vẽ hình ảnh “doanh nhân nhân ái”. Mai thường xuất hiện trong video, khẳng định “làm đúng pháp luật để phát triển lâu dài”, khiến hàng trăm nghìn người xếp hàng mua sản phẩm.

Hàng loạt siêu xe của vợ chồng bà Mai. Ảnh: FBNV.

Theo báo Công an Nhân dân, quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thu hồi 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Phạm Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 Giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.