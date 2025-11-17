Cục Quản lý Dược kiểm tra chất lượng mỹ phẩm của Mailisa phân phối

Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra loạt cơ sở Mailisa, các mỹ phẩm của hệ thống này, đặc biệt thương hiệu Doctor Magic, gây chú ý. Trong 162 số tiếp nhận phiếu công bố do Cục Quản lý Dược cấp, chỉ 81 số còn hiệu lực.

Thẩm mỹ viện đình đám bị "sờ gáy"



Trong những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa sau khi lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các chi nhánh tại Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Theo thống kê trên trang thông tin của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), từ năm 2018 đến ngày 17/11/2025, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE đã được cấp tổng cộng 162 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm. Đây là doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh – chồng bà Phan Thị Mai, người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa – làm chủ sở hữu và đại diện pháp luật.

Trong số này, có 32 sản phẩm thuộc thương hiệu Doctor Magic được cấp phép lưu hành trong giai đoạn 2018 – 2019. Trước đó, bà Phan Thị Mai, chủ thẩm mỹ viện Mailisa, cho biết sản phẩm Doctor Magic nhập về không đủ để bán.

Một trong các sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa đang gây chú ý của dư luận

Chiều nay, 17/11, trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm Cục Quản lý Dược, cho biết đến thời điểm này, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE còn 81 số tiếp nhận phiếu công bố còn hiệu lực, 81 số khác đã hết hạn. Những sản phẩm đã hết hiệu lực không được phép tiếp tục thông quan, nhập khẩu hoặc lưu thông trên thị trường

Theo đại diện Cục Quản lý Dược, hồ sơ công bố sản phẩm của doanh nghiệp liên quan đến thương hiệu Doctor Magic được nộp và tiếp nhận theo đúng quy định, thông tin về tên sản phẩm, tên và địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm đều phù hợp với nhãn hàng đã đăng ký.

“Về mặt hồ sơ, thủ tục công bố thì doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Những nội dung trên bao bì sản phẩm là đúng với hồ sơ công bố” - ông Nguyễn Ngọc Anh thông tin.

Cục Quản lý Dược kiểm tra chất lượng và rà soát hậu kiểm



Trước đó, khi nhiều người nghi vấn về chất lượng sản phẩm Doctor Magic, bà Mai khẳng định mỹ phẩm thương hiệu Doctor Magic là dòng sản phẩm nhập khẩu chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế kiểm nghiệm...

Nhưng theo cơ chế hiện hành, mỹ phẩm được quản lý theo hình thức tự công bố, cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ và thực hiện hậu kiểm theo phân cấp.

Cục Quản lý Dược đang rà soát lại thông tin từ các Sở Y tế để xem đơn vị này đã được hậu kiểm trong thời gian qua hay chưa.

Như vậy, về mặt hồ sơ pháp lý của sản phẩm thì không có gì, vấn đề là ở phần quảng cáo, khi trên mạng, sản phẩm Doctor Magic được giới thiệu là sản xuất tại Hồng Kông (Trung Quốc), do Mailisa nhập khẩu chính hãng và phân phối độc quyền tại Việt Nam, nhưng trong hồ sơ và trên bao bì sản phẩm thì ghi sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Ông Nguyễn Ngọc Anh cũng cho VietTimes biết thêm hiện Cục Quản lý Dược đang phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm nghiệm chất lượng các sản phẩm còn hiệu lực để xác định có chứa chất cấm hay không.

“Nếu phát hiện vi phạm về chất lượng hoặc nhãn, sản phẩm sẽ bị xử lý theo quy định, bao gồm thu hồi” - ông Ngọc Anh nhấn mạnh. Các bước xác minh tiếp theo của cơ quan chức năng sẽ tiếp tục được theo dõi trong thời gian tới.