"Vũ khí bí mật" của Trung Quốc trong cuộc chiến chip với Mỹ: Cuộc cạnh tranh giữa các địa phương

Thâm Quyến, Thượng Hải, Hàng Châu và Hồ Bắc đồng loạt tung hàng chục tỷ nhân dân tệ vào ngành bán dẫn, trong nỗ lực tự chủ chip giữa lúc Mỹ siết chặt xuất khẩu công nghệ.

Các siêu đô thị của Trung Quốc đang cùng nhau tung ra hàng loạt dự án đầu tư khổng lồ nhằm thu hút vốn cho nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy nhanh chiến lược tự chủ chip giữa làn sóng siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ từ Mỹ.

Những trung tâm công nghệ lớn như Thâm Quyến, Thượng Hải, Hàng Châu – và thậm chí cả các khu vực ít tên tuổi hơn như tỉnh Hồ Bắc – đều đã khởi động các dự án đầu tư chip quy mô lớn trong vài tháng qua, khi các địa phương ganh đua trở thành “siêu cường bán dẫn” trong lĩnh vực chiến lược then chốt này, theo nhận định của các chuyên gia.

Tại Thâm Quyến – thành phố phía nam được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của Trung Quốc” – chính quyền đã công bố quỹ 5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 700 triệu USD) trong hôm 16/10 vừa qua, với mục tiêu đầu tư vào dự án thiết kế chip, thiết bị cốt lõi, linh kiện quan trọng và công nghệ đóng gói tiên tiến.

Theo hồ sơ đăng ký, quỹ này được hậu thuẫn bởi chính quyền thành phố Thâm Quyến và một quỹ đầu tư nhà nước cấp quận thuộc cụm công nghiệp bán dẫn của thành phố, dự kiến hoạt động trong 10 năm.

Sự ra đời của quỹ bán dẫn này là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Thâm Quyến nhằm củng cố vị thế như một trung tâm đổi mới tầm cỡ thế giới, giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt trong và ngoài nước.

“Trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn đã trở thành tiền tuyến của cuộc cạnh tranh này”, ông Bành Bành, Chủ tịch điều hành của Viện Cải cách Quảng Đông, nhận định. “Chip, robot và vật liệu mới đều là những lĩnh vực cần được chính phủ hỗ trợ để củng cố năng lực địa phương và khắc phục những điểm yếu”.

“Thâm Quyến từ lâu đã đi trước trong việc nuôi dưỡng các ngành công nghiệp mới nổi, có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư hạt giống và vốn mạo hiểm”, ông nói thêm. “Quỹ 5 tỷ nhân dân tệ này là ví dụ điển hình – không quá lớn nhưng cũng đủ mạnh để tạo ảnh hưởng”.

Không chỉ Thâm Quyến, các trung tâm sản xuất công nghệ cao khác của Trung Quốc cũng đồng loạt ra mắt quỹ đầu tư bán dẫn mới trong những tháng gần đây, khi Bắc Kinh chạy đua với phương Tây trong công nghệ chip tiên tiến và tìm cách vượt qua rào cản xuất khẩu do Washington áp đặt.

Tuần trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu các hãng chip như Nvidia và AMD phải ưu tiên cung cấp chip AI cho doanh nghiệp Mỹ thay vì Trung Quốc.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên mạng xã hội đe dọa sẽ hạn chế xuất khẩu “mọi phần mềm quan trọng” – bao gồm các hệ thống thiết yếu cho thiết kế chip – nhằm đáp trả việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Ở bờ đông Trung Quốc, chính quyền Thượng Hải cũng thành lập các quỹ bán dẫn mới thông qua các công ty đầu tư nhà nước.

Cuối tháng 9, hãng sản xuất thiết bị bán dẫn AMEC tại Thượng Hải công bố quỹ 1,5 tỷ nhân dân tệ để thúc đẩy đột phá công nghệ trong ngành.

Quỹ này được hậu thuẫn bởi một công ty con của Tập đoàn Đầu tư Vốn Nhà nước Thượng Hải, theo hồ sơ đăng ký.

Song song đó, một quỹ đầu tư nhà nước khác của Thượng Hải cũng đã cam kết góp hơn 70% vốn cho quỹ đầu tư tư nhân 5,7 tỷ nhân dân tệ ra đời vào cuối tháng 9.

Tại khu vực châu thổ sông Dương Tử, thành phố Hàng Châu – trung tâm đổi mới đang lên – cũng thành lập quỹ 10 tỷ nhân dân tệ vào cuối tháng 8 thông qua một công ty đầu tư được chính quyền hậu thuẫn.

Theo Cục xúc tiến đầu tư Hàng Châu, quỹ này sẽ đặt ngành bán dẫn làm trọng tâm đầu tư chiến lược.

Ở miền Trung Trung Quốc, tỉnh Hồ Bắc cũng không đứng ngoài cuộc. Một công ty đầu tư nhà nước địa phương đã nắm gần 50% cổ phần trong dự án trị giá 20,7 tỷ nhân dân tệ do hãng sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc YMTC thành lập vào tháng trước.

Theo dữ liệu công khai, dự án này sẽ bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng chip, từ thiết kế, sản xuất cho đến tiêu thụ.

Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Năm của Trung tâm Đổi mới Công nghiệp Công nghệ Cao Quốc gia (thuộc chính phủ Trung Quốc), ngành bán dẫn Trung Quốc đạt giá trị 1,8 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2024, với Thâm Quyến, Thượng Hải và Bắc Kinh dẫn đầu về quy mô và tốc độ phát triển.

Dù đã đạt được tiến bộ nhanh trong thiết kế và thiết bị sản xuất, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp chip Trung Quốc vẫn đối mặt với nút thắt trong quy trình sản xuất tiên tiến và công nghệ đóng gói.

Theo SCMP