Tàu hàng Trung Quốc lần đầu vượt Bắc Cực tới châu Âu, né khu vực phong tỏa của phương Tây

Tàu hàng Trung Quốc lần đầu tiên đi qua tuyến Hàng hải Phương Bắc xuyên Bắc Cực tới châu Âu, chỉ mất 20 ngày và rút ngắn gần nửa hành trình.

Đội thương thuyền Trung Quốc vừa thực hiện chuyến vận chuyển container đầu tiên trong lịch sử tới châu Âu qua tuyến Hàng hải Phương Bắc, con đường đi xuyên qua vùng Bắc Cực thuộc Nga. Hành trình này được hỗ trợ bởi đội tàu phá băng hạt nhân của Nga, giúp rút ngắn gần một nửa thời gian vận chuyển so với các tuyến truyền thống qua eo biển Malacca và kênh đào Suez.

Con tàu nặng 25.000 tấn đã cập cảng Felixstowe (Vương quốc Anh) sau 20 ngày di chuyển từ cảng Ninh Ba (Trung Quốc), và dự kiến sẽ tiếp tục hành trình tới Rotterdam (Hà Lan), Hamburg (Đức) trước khi kết thúc tại St. Petersburg (Nga).

Bên cạnh lợi ích to lớn về thời gian, tuyến Hàng hải Phương Bắc còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây đang đầu tư mạnh vào kế hoạch phong tỏa hàng hải Trung Quốc bằng cách kiểm soát eo biển Malacca cùng các điểm nghẽn chiến lược khác.

Với vai trò là tuyến vận tải thay thế tránh hoàn toàn vùng biển do phương Tây kiểm soát, tuyến Bắc Cực này có thể làm suy yếu đáng kể mọi nỗ lực phong tỏa thương mại Trung Quốc.

Trong quá khứ, Hải quân Mỹ và các lực lượng phương Tây từng nhiều lần dùng sức mạnh hải quân để chiếm giữ hàng hóa dân sự của các quốc gia bị coi là đối thủ – như trường hợp tàu chở dầu Iran bị tịch thu và bán lại mà Tehran không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.

Một báo cáo của Viện Hải quân Mỹ năm 2020 thậm chí còn đề xuất thuê tư nhân làm “hải tặc được cấp phép” để nhắm vào tàu hàng Trung Quốc nếu quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục xấu đi. Các hành động tương tự đã được tiến hành nhiều lần với tàu Triều Tiên và Iran, thường không có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Hiện Nga đã triển khai 8 tàu phá băng hạt nhân, trong đó có 4 chiếc thuộc thế hệ mới nhất, để đảm bảo giao thông quanh năm trên tuyến hàng hải này – một nguồn doanh thu đáng kể cho nhà nước Nga.

Các tàu phá băng này tạo lối đi xuyên qua lớp băng dày, cho phép tàu chở hàng thông thường di chuyển an toàn. Tuyến đường này cũng an toàn hơn nhiều so với các tuyến qua Trung Đông hay Đông Nam Á, song Mỹ và các nước phương Tây vẫn tìm cách tăng hiện diện quân sự tại Bắc Cực, có thể đe dọa hoạt động hàng hải khu vực.

Giới phân tích cho rằng Trung Quốc có thể sẽ sớm triển khai lực lượng để hỗ trợ an ninh hàng hải trong khu vực Bắc Cực của Nga, dù Moscow hiện đã tăng cường mạnh mẽ hiện diện quân sự tại đây.

Theo MW