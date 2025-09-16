4 người tử vong trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Bốn người cùng một gia đình đã tử vong khi ngôi nhà quây tôn ở xã Thường Tín, Hà Nội bốc cháy vào lúc rạng sáng.

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết vào 4h40 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy xảy ra tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín.

Ngay sau đó, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát chữa cháy và 7 xe cứu hỏa đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 5h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân (là thành viên trong một gia đình) tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an Hà Nội.

Địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu Công an Thành phố khuyến cáo các hộ gia đình nên trang bị ngay hệ thống cảnh báo báo cháy sớm tại gia đình.

Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.