Vụ ‘hố tử thần’ ở Đà Nẵng: Tập đoàn Hoà Bình nói gì?

Tập đoàn Hoà Bình - nhà thầu thi công dự án Capital Square 3 tại Đà Nẵng - vừa lên tiếng về nguyên nhân tạo ra “hố tử thần” cuốn theo 2 ô tô trên đường Nguyễn Công Trứ.

Ngày 9/12, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - nhà thầu thi công dự án Capital Square 3 tại Đà Nẵng - có báo cáo về việc xử lý sự cố sụt lún tạo “hố tử thần” trên đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải (TP Đà Nẵng).

Theo Tập đoàn Hòa Bình, nguyên nhân xảy ra sụt lún là do mưa lớn kéo dài, lượng nước mưa dồn về nhiều khiến nước và cát từ cống chảy tràn vào phạm vi thi công của công trình Capital Square 3. Hậu quả là đoạn đường Nguyễn Công Trứ, khu vực giáp ranh với dự án bị sụt lún, tạo thành một hố lớn.

Sau khi xảy ra sự việc, phía nhà thầu đã phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục sự cố. Đến chiều 8/12, nhà thầu đã khôi phục lại hiện trạng cống thoát nước, nền đường, mặt đường hoàn thành 100% và tuyến đường Nguyễn Công Trứ đã thông xe trở lại.

Vết nứt dài trên tuyến đường nội bộ bên hông Khu trung tâm thương mại Vincom Ngô Quyền, Đà Nẵng

Tuy nhiên, trong báo cáo nguyên nhân sự cố, phía nhà thầu không hề đề cập đến hệ tường vây của công trình Capital Square 3 không đảm bảo như Sở Xây dựng đã chỉ ra trong báo cáo kiểm tra của sở này.

Cụ thể, theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, hệ tường vây thi công hạng mục ngầm của công trình Capital Square 3 bị hở khiến nước mưa kéo theo cát tại giáp ranh công trình thi công khiến hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa trên đường Nguyễn Công Trứ.

Nghiêm trọng hơn, nước từ cống thoát nước làm xói đất, gây sụt lún nền đường, hạ tầng kỹ thuật tại khu vực và cuốn theo 2 ô tô đậu tại đó.

Không chỉ vậy, phía mặt đường Ngô Quyền bên cạnh dự án cũng xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài hàng chục mét. Vỉa hè sát hàng rào dự án bị sụt lún, hàng trụ điện bị xô nghiêng vào phía trong dự án và phải được gia cố tạm thời.

UBND phường An Hải đang tiếp tục kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến kỹ thuật thi công của dự án Capital Square 3.

Clip: Khoảnh khắc "hố tử thần" do thi công công trình Khu đô thị Capital Square 3 gây ra trên đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, vào lúc 14h10 ngày 3/12, khu vực đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo (giáp công trình Khu đô thị Capital Square 3) bị sụt lún tạo hố sâu dài 15 m, rộng 6 m; tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy; 2 ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố sụt. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến 2 ô tô bị hư hỏng.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, qua đánh giá sơ bộ, Công trình Khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở. Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (giáp công trình); nước từ cống thoát nước làm xói đất gây sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...