Vụ hố tử thần ở Đà Nẵng: Đình chỉ thi công, yêu cầu khắc phục ngay sự cố

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản SIH (chủ đầu tư) và nhà thầu tạm dừng thi công tại khu vực xảy ra sự cố, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản khu vực lân cận.

Ngày 4/12, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản chỉ đạo liên quan sự cố sụt lún nghiêm trọng tạo “hố tử thần” trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải).

Khu vực xảy ra vụ việc nằm sát tường vây công trình Khu đô thị Capital Square 3 do Công ty TNHH Bất động sản SIH làm chủ đầu tư.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản SIH (chủ đầu tư) và nhà thầu tạm dừng thi công tại khu vực xảy ra sự cố, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, ngăn ngừa nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến công trình và các khu vực lân cận.

Chủ đầu tư phải phối hợp nhà thầu và các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ hệ tường vây công trình, cũng như những công trình liền kề; có giải pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực tiếp giáp đường Ngô Quyền – Nguyễn Công Trứ, các trụ điện trung thế, hệ thống khung đèn tín hiệu giao thông.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản đến UBND phường An Hải và Sở Xây dựng, trong đó mô tả đầy đủ diễn biến sự việc, hiện trạng công trình thời điểm xảy ra sự cố và thiệt hại về người, tài sản; đồng thời, kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân gây sự cố, gửi kết quả cùng phương án, tiến độ khắc phục đến UBND phường An Hải và Sở Xây dựng trước ngày 6/12.

UBND TP Đà Nẵng đình chỉ thi công dự án, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sự cố.

Đối với UBND phường An Hải, UBND TP yêu cầu cử cán bộ theo dõi quá trình khắc phục của chủ đầu tư; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực; phối hợp các đơn vị chuyên môn xử lý kịp thời từng tình huống; báo cáo kết quả cho UBND thành phố trước ngày 7/12.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các yêu cầu trên; đồng thời phối hợp với UBND phường An Hải và Phòng CSGT Công an thành phố rào chắn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tại khu vực xảy ra sự cố.

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, vào lúc 14h10 ngày 3/12, tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo (giáp công trình Khu đô thị Capital Square 3) bị sụt lún tạo hố sâu dài 15 m, rộng 6 m; tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy; 2 ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố sụt. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến 2 ô tô bị hư hỏng.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, qua đánh giá sơ bộ, Công trình Khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở. Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (giáp công trình); nước từ cống thoát nước làm xói đất gây sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.