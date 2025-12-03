Đà Nẵng xuất hiện hố tử thần ở trung tâm thành phố, Sở Xây dựng nói gì về nguyên nhân?

Hố tử thần phát sinh do tường vây thi công dự án khu đô thị Capital Square bị hở khiến nước chảy vào công trình, làm hổng nền móng, xói đất tại khu vực gây sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Tối 3/12, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết nguyên nhân sơ bộ liên quan đến vụ sụt lún tại khu vực giáp công trình khu đô thị Capital Square.

Theo đó, vào lúc 14h10 ngày 3/12, tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo (giáp công trình Khu đô thị Capital Square 3) bị sụt lún tạo hố sâu dài 15m, rộng 6m; tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy; 2 ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố sụt.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, qua đánh giá sơ bộ, Công trình Khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (giáp công trình); nước từ cống thoát nước làm xói đất gây sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực. Hậu quả, 2 ô tô bị hư hỏng, không có thiệt hại về người.

Clip: Camera của người dân ghi lại khoảnh khắc hố tử thần cuốn theo 2 ô tô.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng cùng với lãnh đạo phường An Hải và các đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục ngay sự việc”, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin.

Cũng theo Sở Xây dựng, hiện chủ đầu tư và các đơn vị đã có biện pháp khoanh vùng nguy hiểm, thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn tại công trình và khu vực; đồng thời tổ chức đánh giá cụ thể nguyên nhân, lập biện pháp, tổ chức khắc phục việc thi công ảnh hưởng đến công trình lân cận theo quy định.

Được biết dự án Khu đô thị Capital Square 3 do Công ty TNHH Bất động sản SIH (thuộc Tập đoàn BRG) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 2/2025, trên diện tích khu đất 6,14 ha, tại địa chỉ thửa đất số 100, tờ bản đồ số 57, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Dự án gồm 14 tòa tháp cao 24-29 tầng với tổng vốn đầu tư khoảng 3.885 tỷ đồng.