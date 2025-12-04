Vụ hố tử thần nuốt chửng ô tô: Dân lo ngại khi nhà xuất hiện nhiều vết nứt

Sau vụ “hố tử thần” cạnh dự án Capital Square ở Đà Nẵng “nuốt” ô tô, nhiều hộ dân sống gần khu vực phản ánh nhà họ xuất hiện các vết nứt.

Ngày 4/12, sau sự cố sụt lún gây “hố tử thần” do công trình dự án Khu đô thị Capital Square trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) gây ra, nhiều hộ dân sống đối diện công trình phản ánh nhà họ xuất hiện vết nứt. Họ cho rằng nguyên nhân liên quan đến quá trình thi công dự án liền kề.

Chỉ vào các vết nứt trên tường nhà, bà Phan Thị Lụa, ở đối diện “hố tử thần”, cho biết đại diện chủ đầu tư dự án đã 4 lần vào nhà bà để kiểm tra, nhưng chỉ ghi nhận và hứa sẽ đền bù. Sau vụ sụt "nuốt" ô tô, bà Lụa và nhiều hộ dân xung quanh đang lo lắng.

“Chủ đầu tư đã ghi nhận các vết nứt rồi ghi vào sổ, tôi ký vào thôi chứ chưa có thông tin về việc đền bù thiệt hại. Họ nói đã mua bảo hiểm cho các nhà ở đây rồi nên cứ yên tâm. Nhưng sao yên tâm được, nhà nứt thế này mà”, bà Lụa lo lắng.

Vết nứt trên tường nhà bà Lên, người dân sống đối diện công trình dự án Khu đô thị Capital Square gây ra hố tử thần.

Cạnh đó, nhà bà Đặng Thị Lên xuất hiện các vết nứt nghiêm trọng hơn. Các vết nứt kéo dài trên tường, cao đến trần nhà, lan ra cầu thang, khu vệ sinh...

“Chủ đầu tư dự án đã mua bảo hiểm nhà cửa cho người dân chúng tôi, nhưng vụ sụt lún ngoài đường khiến chúng tôi hoang mang quá”, bà Lên chia sẻ.

Cũng trong ngày 4/12, nhiều người dân tập trung bày tỏ sự bức xúc khi việc rào chắn công trường khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Họ yêu cầu chủ đầu tư đối thoại trực tiếp và khắc phục toàn diện các hư hỏng để đảm bảo an toàn.

Nói về vụ việc này, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký văn bản yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Bất động sản SIH (thuộc Tập đoàn BRG) tạm dừng thi công tại khu vực bị sạt lở; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, ngăn ngừa các nguy cơ có thể tiếp tục xảy ra cho công trình và khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp nhà thầu thi công, các bên liên quan kiểm tra toàn bộ hệ thống tường vây công trình, vùng lân cận, có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản tại khu vực liền kề; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải báo cáo UBND phường An Hải và Sở Xây dựng, mô tả thông tin về sự việc, tình trạng công trình xây dựng tại thời điểm xuất hiện sự cố, các thiệt hại về người và tài sản bị ảnh hưởng.

Clip: Khoảnh khắc hố tử thần "nuốt chửng" ô tô trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Nẵng

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, vào lúc 14h10 ngày 3/12, đường Nguyễn Công Trứ đoạn giáp công trình Khu đô thị Capital Square 3 bị sụt lún tạo hố sâu dài 15 m, rộng 6 m; tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy. Một công nhân và 2 ô tô đang đậu tại khu vực này bị rơi xuống hố sụt.

Qua đánh giá sơ bộ, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng xác định Công trình Khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở. Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (giáp công trình); nước từ cống thoát nước làm xói đất gây sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.