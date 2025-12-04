Đà Nẵng đề xuất Trung ương bổ sung 4.300 tỉ đồng để phòng, chống thiên tai

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về thiệt hại do mưa lũ, UBND TP Đà Nẵng đề xuất Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ, ngành Trung ương bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng phòng, chống thiên tai với tổng số tiền là 4.300 tỉ đồng.

Trong đó, ưu tiên cho một số dự án cấp thiết như: Dự án chống sạt lở cấp bờ biển Hội An, tổng chiều dài 5 km với tổng kinh phí 1.500 tỉ đồng; dự án khắc phục xói lở khẩn cấp bờ biển tại thôn Trung Phường, xã Duy Nghĩa, với chiều dài khoảng 1 km, kinh phí dự kiến 200 tỉ đồng; hỗ trợ kinh phí thực hiện khắc phục khẩn cấp một số đoạn sạt lở nặng trong lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn với tổng kinh phí 800 tỉ đồng...

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng dự tính đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, các khu tái định cư tập trung để bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai. Cụ thể, ở khu vực đồng bằng, trung du, Đà Nẵng dự kiến xây dựng 94 khu tái định cư cho khoảng 1.665 hộ, với tổng kinh phí 1.200 tỉ đồng; ở khu vực miền núi sẽ xây dựng 52 khu tái định cư cho khoảng 1.682 hộ, với tổng kinh phí 600 tỉ đồng...

Bờ biển phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, đợt mưa lũ diễn ra trên địa bàn từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 đã gây ra thiệt hại cho địa phương ước khoảng 1.300 tỉ đồng.

Thống kê cho thấy 78 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 540 nhà hư hỏng. Tại phường Hội An Tây, Hội An Đông xảy ra tình trạng sạt lở bờ biển; bờ kè An Lương ở xã Duy Nghĩa sạt lở 4 vị trí khoảng 75 m. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực miền núi bị hư hỏng nặng...