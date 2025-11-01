Vì sao hầu hết con bạc đều thua khi cá cược tại King Club?

Hơn 2.570 tỷ đồng được đổ vào sòng bạc King Club nhưng chỉ 24 người thắng, thu về chưa tới 0,3%. Vì sao phần lớn con bạc đều trắng tay?

Phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc tại King Club. Ảnh: Vũ Phương.

107 triệu USD đổ vào sòng bạc, chỉ 0,22% người chơi thắng

Vụ án đánh bạc quy mô lớn tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội đang được TAND TP Hà Nội xét xử với 141 bị cáo. Cáo trạng thể hiện từ tháng 2 đến tháng 6/2024, 136 người chơi đã chi tổng cộng gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.570 tỷ đồng) để sát phạt tại sòng bài King Club.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không nằm ở số tiền đã chi, mà ở tỷ lệ thắng – thua đầy chênh lệch giữa các con bạc.

Thống kê cho thấy trong 136 người chơi chỉ có 24 người thắng bạc, chiếm khoảng 17,6% tổng số người chơi. Nhóm này thu về hơn 5,8 tỷ đồng, chỉ tương đương 0,22% tổng số tiền đã đổ vào sòng bạc.

Trong khi đó, 112 người còn lại đều thua với số tiền từ vài triệu đến hàng chục tỷ đồng. Người thua nhiều nhất mất tới 34 tỷ đồng, còn người thắng nhiều nhất cũng chỉ thu về khoảng 2,2 tỷ đồng – chưa tới 1% số tiền mà một số bị cáo đã bỏ ra.

Số tiền thắng bạc (màu đỏ) và thua bạc (xanh) của 15 bị cáo thắng và thua nhiều tiền nhất tại King Club.

Đáng chú ý, 10 bị cáo thuộc nhóm “chơi lớn” đã chi tới 66,8 triệu USD – tương đương 62% tổng số tiền đánh bạc toàn vụ án.

Đứng đầu nhóm này là Bùi Văn Huynh (47 tuổi, quê Hải Dương cũ). Bị cáo này chi hơn 16,3 triệu USD (430 tỷ đồng) sau 34 lần cược, thua 964.000 USD (hơn 23 tỷ đồng).

Tiếp sau là bị cáo Vũ Phong (53 tuổi, quê Hải Dương cũ), chi hơn 10,7 triệu USD (khoảng 281 tỷ đồng) cho 100 lần chơi. Con bạc này là người thua nhiều nhất, với tổng số tiền thua lên tới hơn 1,4 triệu USD (tương đương 34 tỷ đồng).

Bị cáo Nguyễn Thanh Bách là người thắng bạc nhiều nhất trong vụ án. Ảnh: Nguyễn Hồng.

Đứng thứ ba là bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, Hà Nội) - nữ bị cáo duy nhất trong nhóm “chơi lớn”. Bà Mai chi 9,78 triệu USD (257 tỷ đồng) sau 67 lần sát phạt, thua 655.000 USD (15,7 tỷ đồng).

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng là người thứ tư trong top "đốt" tiền tại King Club. Ông Dũng chi hơn 7 triệu USD (185 tỷ đồng) sau tổng cộng 95 lần đánh bạc, thua hơn 18 tỷ đồng.

6 người còn lại của top 10 tay bạc chi mạnh nhất vào King Club được xác định đã chi từ khoảng 66 đến 115 tỷ đồng.

Một điểm bất thường trong vụ án này là trong số 136 người chơi thì đa phần đều thua, chỉ có 23 người thắng với tổng số tiền là 5,8 tỷ đồng.

Trong đó, người thắng nhiều nhất là Nguyễn Thanh Bách (kinh doanh tự do) thu về khoảng 2,2 tỷ đồng sau 95 lần chơi. Còn người thắng ít nhất là Vũ Thanh Tùng chỉ nhận được 10 USD – tương đương khoảng 240.700 đồng – sau 7 lần tham gia.

Nhà cái luôn nắm lợi thế

Trước tỷ lệ thắng thua được VietTimes thống kê, ông Trương Việt Toàn, nguyên Phó chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội, nói rằng chưa thể khẳng định có hay không việc nhà cái can thiệp, điều chỉnh máy để chi phối kết quả thắng – thua.

Theo ông Toàn, muốn kết luận điều đó phải có chứng cứ. Hiện cơ quan điều tra cũng chưa xác định có hành vi gian dối thông qua việc lập trình máy. Nếu có, tội danh sẽ không còn là “Tổ chức đánh bạc” mà có thể chuyển sang tội “Lừa đảo”.



Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia xét xử các vụ án, ông Trương Việt Toàn nói rằng trong các trò đánh bạc, đặc biệt là trên mạng hoặc qua máy, nhà cái luôn nắm lợi thế. Xác suất giữa người chơi và nhà cái là rất chênh lệch. Nhà cái có thể kiểm soát hàng trăm con bạc cùng lúc nên khả năng thắng nghiêng hẳn về phía họ. Và thực tế, nhiều hệ thống còn có thể điều chỉnh phần mềm để quyết định ai thắng, ai thua.

Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Nguyên Phó chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội cũng chỉ ra rằng tâm lý “gỡ gạc” là yếu tố mà các sòng bạc thường lợi dụng để giữ chân người chơi. Khi thua, con bạc muốn gỡ lại, trong khi nhà cái lại khéo kích thích bằng cách tặng tiền, voucher hoặc khuyến mãi, khiến họ càng sa sâu vào vòng xoáy đỏ đen.

Ông Toàn cảnh báo các hình thức đánh bạc trá hình ngày càng tinh vi, được ngụy trang dưới dạng trò chơi điện tử có thưởng, giải trí trực tuyến hoặc khuyến mãi may rủi, khiến người dân dễ mất cảnh giác. Mỗi người cần nhận thức rõ: bất kỳ hình thức nào có yếu tố được – thua bằng tiền, hiện vật hoặc quy đổi ra tiền đều là đánh bạc trái phép. Người dân cần tỉnh táo, không tham gia các trò chơi mang tính đỏ đen, may rủi, dù được quảng cáo là “giải trí có thưởng” hay “hỗ trợ hoàn tiền”.

10 người đánh bạc nhiều nhất