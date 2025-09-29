"Vòm Sắt phiên bản Mỹ" triển khai tại Hàn Quốc: Thách thức mới với UAV Trung Quốc – Triều Tiên?

Mỹ triển khai hệ thống phòng không IFPC – “Vòm Sắt phiên bản Mỹ” – tại Hàn Quốc, nhằm đối phó UAV và tên lửa hành trình từ Trung Quốc và Triều Tiên, tăng cường phòng thủ nhiều tầng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Mỹ vừa triển khai một hệ thống phòng không mới tại Hàn Quốc, thường được gọi là “Vòm Sắt của Mỹ”, theo giới phân tích, đây là nỗ lực của Washington nhằm đối phó với hoạt động máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc và Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột ở khu vực.

Loạt ảnh do Cơ quan Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng (DVIDS) công bố hôm 25/9 vừa qua cho thấy ông Randy George, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tuần trước.

Trong số hình ảnh đó có một bức ảnh chụp chung tại trận địa phòng không Patriot, cho thấy ông George đứng cùng các chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 35 và binh sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn Phòng không 52, bên cạnh một bệ phóng của hệ thống Năng lực bảo vệ chống hỏa lực gián tiếp (IFPC). Đây là lần đầu tiên hệ thống này được ghi nhận triển khai tại một căn cứ hải ngoại của Mỹ.

Trước đó, vào tháng 3, truyền thông từng đưa tin Lục quân Mỹ có kế hoạch đưa một bệ phóng nguyên mẫu IFPC tới Hàn Quốc để thử nghiệm khả năng triển khai những hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa mới tại các điểm nóng toàn cầu. Hệ thống IFPC gồm bệ phóng và tên lửa đánh chặn, là vũ khí cơ động trên bộ, được thiết kế để đối phó tên lửa hành trình, UAV, rocket, pháo và cối.

Theo Lục quân Mỹ, IFPC nhằm mục tiêu “bảo vệ các tài sản cố định hoặc bán cố định trọng yếu” và “lấp khoảng trống giữa các hệ thống phòng không tầm ngắn, Patriot và THAAD”, từ đó tạo nên một lớp phòng thủ nhiều tầng chống lại tên lửa và không kích.

IFPC thường được gọi là phiên bản Mỹ của hệ thống Vòm Sắt Israel – được nước này dùng để đánh chặn rocket và đạn pháo tầm ngắn. Sau khi bắt đầu phát triển biến thể Increment 1 từ năm 2004, hiện Lục quân Mỹ đang nâng cấp sang Increment 2. Họ mô tả hệ thống này là “lá chắn quan trọng bảo vệ các căn cứ tiền phương và hạ tầng thiết yếu”.

Tháng 11 năm ngoái, Lục quân Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 4,1 tỷ USD với Dynetics để mua 18 bệ phóng IFPC Increment 2, sau khi hệ thống này được thử nghiệm thành công, có khả năng bắn hạ UAV và tên lửa hành trình.

Việc triển khai IFPC diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Triều Tiên đang phát triển mạnh lực lượng UAV – động thái được cho là khiến Mỹ và các đồng minh phải gấp rút nâng cấp năng lực chống UAV. Trong cuộc duyệt binh đầu tháng này nhân kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II, Bắc Kinh đã ra mắt loạt UAV mới, cho thấy bước tiến trong hiện đại hóa quân đội.

Các UAV này bao gồm GJ-11, chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công chính xác, được thiết kế tàng hình với cấu trúc cánh bay liền khối không đuôi và hai khoang vũ khí bên trong. Đài CCTV của Trung Quốc gọi các UAV này là “trợ thủ trung thành” cho máy bay có người lái.

Một tên lửa đánh chặn THAAD được phóng trong một cuộc thử nghiệm thành công. Ảnh: Reuters.

Về phía Triều Tiên, tuần trước, ông Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát Tổ hợp công nghệ hàng không không người lái, nơi tiến hành thử nghiệm UAV đa năng và UAV trinh sát. Ông Kim nhấn mạnh phát triển UAV là “ưu tiên hàng đầu” để chuẩn bị cho chiến tranh hiện đại.

Ông Yang Uk thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Asan (Hàn Quốc) cho rằng việc Mỹ triển khai IFPC tại Hàn Quốc là “bước đi tự nhiên” vì đây là căn cứ tiền phương đối mặt với mối đe dọa từ cả Trung Quốc lẫn Triều Tiên.

Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington từng thúc đẩy “hiện đại hóa” vai trò của lực lượng Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc, thậm chí mở rộng hoạt động ra ngoài bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông Yang nhận định việc đối phó UAV và tên lửa hành trình là “năng lực nền tảng trong chiến tranh hiện đại” và quân Mỹ đồn trú đang chuẩn bị cho những kịch bản tấn công từ Trung Quốc và Triều Tiên. “Dĩ nhiên, những hệ thống như vậy cũng sẽ được lắp đặt ở các căn cứ lớn khác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, ông nói thêm.

Bà Liselotte Odgaard thuộc Viện Hudson (Mỹ) cho rằng khoản đầu tư của Lục quân Mỹ vào IFPC đã “nâng cao khả năng hỗ trợ binh sĩ Mỹ và các đồng minh như Hàn Quốc, bằng một lớp phòng thủ nhiều tầng vững chắc chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo”.

Bà Odgaard nhấn mạnh biến thể IFPC Increment 2 có thể bảo vệ “các căn cứ tiền phương và hạ tầng trọng yếu” trước UAV, tên lửa hành trình, rocket, pháo và cối. Theo bà, việc triển khai này nhằm “thu hẹp lựa chọn của Trung Quốc trong việc thu thập tình báo và tiến hành tác chiến, chẳng hạn như đe dọa căn cứ Mỹ và các nước đồng minh, hay giành ưu thế trong trường hợp chiến tranh nổ ra”.

Bà nói thêm: Trung Quốc đang tập trung phát triển UAV tiên tiến, bao gồm tấn công bầy đàn và tác chiến tàng hình, và hệ thống IFPC sẽ “khiến điều đó khó khăn hơn nhiều”.

Theo SCMP