Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn, khẩn cấp di dời người dân

Đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn bị vỡ khoảng 5 m, nước ồ ạt tràn xuống vùng hạ du. Chính quyền đang khẩn cấp di dời người dân.

Chiều 7/10, chia sẻ với VietTimes, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) bị vỡ khoảng 5 m, nước ồ ạt tràn xuống vùng hạ du.

Sự cố xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các xã hạ du, đặc biệt là xã Thất Khê và xã Tràng Định của huyện Tràng Định (cũ).

Công trình này có công suất 2,4 MW, nằm trên sông Bắc Khê – một nhánh của sông Kỳ Cùng – với dung tích hồ chứa khoảng 4 triệu mét khối nước.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các cơ quan chức năng đã phát thông báo khẩn đến toàn bộ các xã liên quan, đồng thời triển khai phương án ứng phó, di dời dân cư để đảm bảo an toàn, trước mắt chưa có thiệt hại về người.

Lực lượng tại chỗ đang được huy động, theo dõi sát diễn biến tình hình. Sở Công Thương tỉnh này khuyến cáo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng để tránh gây hoang mang.

"Thủy điện này công suất nhỏ, chúng tôi đang tập trung di dời tài sản cho người dân và sẽ lên phương án xử lý sự cố thủy để để hạn chế nhất hậu quả có thể xảy ra", lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, Lạng Sơn. Ảnh: Đ.T.

Trước đó, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 11 kết hợp hội tụ gió trên cao, từ sáng sớm đến đêm 7/10, toàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50–120mm, có nơi trên 200mm.

Từ 19h ngày 6/10 đến 1h ngày 7/10, lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như Tân Lập 95,5mm, Quyết Thắng 93,8mm, Nhất Hòa 59,6mm, Thất Khê 54,2mm…

Trước diễn biến phức tạp, tỉnh Lạng Sơn đã phát đi thông báo lũ khẩn cấp trên sông Trung. Lúc 8h sáng 7/10, mực nước tại trạm thủy văn Hữu Lũng đạt 19,93m, vượt báo động 3 tới 93cm. Trong 6–12h tới, lũ trên sông Trung và sông Bắc Giang tiếp tục lên nhanh, dao động ở mức trên báo động 3.

Mực nước tại một số sông khác cũng đang ở mức cao: sông Kỳ Cùng tại trạm Lạng Sơn là 251,79m (dưới báo động 1 là 21cm), sông Bắc Giang tại trạm Văn Mịch là 190,81m (trên báo động 3 là 81cm).