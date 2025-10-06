Bão Matmo đổ bộ vào Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão Matmo đổ bộ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), giảm còn cấp 8, dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào miền núi phía bắc của Việt Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 6/10, bão Matmo (bão số 11) đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ bão giảm xuống còn cấp 8, giật cấp 10. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có gió giật cấp 6–7.

Theo dự báo, trong những giờ tới, bão tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền. Đến trưa và chiều nay, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Trên đất liền, theo cơ quan dự báo, sáng nay bão chỉ còn khả năng gây gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật 9 ở khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, các vùng biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam).

Dự báo hướng di chuyển của bão Matmo. Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Dự báo, từ sáng sớm 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa – mưa to, lượng mưa 50–150 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực Hà Nội, ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa – mưa to (50–100 mm, có nơi trên 150 mm).