VN-Index lập đỉnh mới trên 1.900 điểm, động lực đến từ đâu?

VN-Index thiết lập kỷ lục mới với 1.902 điểm trong phiên 13/1, cao hơn phiên hôm trước 25 điểm.

Kết phiên hôm nay (13/1), chỉ số VN-Index tăng 25,6 điểm, tương đương 1,36% lên 1.902,93 điểm. VN30-Index tăng 8,97 điểm (0,43%) đạt 2.089,21 điểm.

HNX-Index tăng 0,97 điểm, tương đương 0,39% lên 252,85 điểm. UPCoM-Index tăng 0,68 điểm (0,55%) đạt 123,24 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 46.000 tỷ đồng, trong đó HOSE chiếm hơn 42.200 tỷ đồng.

Rổ VN30 có sự phân hoá mạnh khi có 13 mã giảm và 15 mã tăng trong đó 3 cổ phiếu tăng kịch trần là GAS, PLX, SAB. Trong đó, GAS tăng trần lên 103.700 đồng/cp, PLX cán mốc 45.350 đồng/cp, SAB dừng tại 50.200 đồng/cp.

Dẫn dắt thị trường hôm nay vẫn đến từ VIC, tăng 2,57% và đóng góp hơn 6 điểm cho VN-Index. Theo sau là VHM tăng 2,92%, VIX tăng 6,78%. Hai cổ phiếu đóng góp lần lượt 2,65 điểm và 1,39 điểm cho thị trường.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng giao dịch tích cực trong phiên hôm nay như EIB tăng 6,82%, VPB tăng 0,99%, VCB tăng 1,79%, HDB tăng 0,89%. Sắc xanh cũng phủ sang một số cổ phiếu như GEX, VRE, GAS, HCM, MSN, KDH, PVD, BSR.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ACB và MBB gây áp lực lên chỉ số trong phiên hôm nay khi giảm lần lượt 2,35% và 2,3% và cùng lấy đi của VN-Index 1,4 điểm. Bên cạnh đó, có thể kể đến cổ phiếu giao dịch kém tích cực như TCB, LPB, MCH, HPG, SHB, FPT….

VN-Index lập kỷ lục mới, vượt 1.900 điểm trong phiên 13/1.

Theo Chứng khoán BIDV (BSC), đà tăng của thị trường đã có sự lan tỏa rộng hơn, trong trường hợp tích cực VN-Index có thể tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong ngắn hạn.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo trong ngắn hạn, mục tiêu kỳ vọng của VN-Index được xác định quanh vùng 2.000 điểm. Dù vậy, nhà đầu tư cần lưu ý vùng kháng cự tiềm năng quanh 1.930 điểm, nơi có thể xuất hiện áp lực chốt lời và khiến chỉ số điều chỉnh. Các nhịp điều chỉnh, nếu xảy ra trước khi VN-Index tiếp cận vùng mục tiêu, có thể được xem là cơ hội gia tăng tỷ trọng, với điều kiện chỉ số tiếp tục giữ vững mốc hỗ trợ 1.800 điểm.

Tương tự, Chứng khoán Vietcap cho rằng, chỉ số sẽ tiếp cận khu vực trên 1.900 điểm trong thời gian tới. Trong trường hợp lực bán không thuyên giảm ở nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE) và nhóm này tiếp tục tác động tiêu cực về mặt điểm số, khu vực 1.855 (+/-10) điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ, kích cầu giá thấp trên các nhóm ngành khác và giúp duy trì trạng thái xu hướng tăng cho VN-Index.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcombank đánh giá đà tăng của nhóm tài chính, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh, vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index giữ vững xu hướng đi lên.

Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất, đồng thời cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra khi VN Index tiếp cận vùng đỉnh cũ 1.890 trong những phiên tới. Các nhóm ngành tiềm năng có thể lưu ý là ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng diễn biến tăng điểm của thị trường để chốt lời ngắn hạn với mức giá tốt đối với một số cổ phiếu đã tăng nhanh đến vùng cản hoặc giảm tỷ trọng tại các cổ phiếu có diễn biến kém và chuyển hướng giảm trong thời gian gần đây.

Ở chiều mua, nhà đầu tư có thể cân nhắc những đợt rung lắc của thị trường để mua tích lũy đối với các cổ phiếu đã có tín hiệu khởi sắc từ nền hỗ trợ tích cực; có thể lưu ý nhóm Ngân hàng hoặc một số cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn đang có tín hiệu khởi sắc cho mục tiêu ngắn hạn.