Cổ phiếu chứng khoán 2026: Đón chu kỳ tăng trưởng mới?

Chứng khoán Việt Nam trải qua năm 2025 đầy hứng khởi với những con số kỷ lục về điểm số của VN-Index, quy mô vốn hoá, thanh khoản thị trường, số lượng nhà đầu tư. Xu hướng trên được nhiều chuyên gia, tổ chức dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2026, mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư.

Góc nhìn lạc quan về thị trường chứng khoán năm 2026

Trong thời khắc chuẩn bị khép lại năm 2025, nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã đưa ra những dự báo về triển vọng thị trường trong năm tới. Điểm chung là hầu hết tổ chức đều có góc nhìn lạc quan về triển vọng thị trường chứng khoán năm 2026.

Theo báo cáo triển vọng đầu tư công bố mới đây, Chứng khoán Mirae Asset nhận định Việt Nam trong năm 2026 sẽ có bước ngoặt chuyển mình “tăng trưởng và chất lượng”, với động lực chuyển từ xuất khẩu sang đầu tư công và tiêu dùng. Thị trường chứng khoán cũng đồng thời bước vào giai đoạn chuyển đổi cấu trúc.

Với Chứng khoán An Bình (ABS), việc Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng 10% cho năm 2026 cho thấy kỳ vọng rất lớn vào sức bật của nền kinh tế Việt Nam trong chu kỳ phát triển mới. Đây là mức tăng trưởng rất cao, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm tạo ra bước đột phá ngay từ năm đầu của kế hoạch 5 năm 2026 - 2030.

Cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang nằm trong xu hướng tăng dài hạn và hưởng lợi từ nhiều khía cạnh cả bên trong và bên ngoài, ABS dự báo VN-Index năm 2026 tăng vượt đỉnh năm 2025 và hướng tới mục tiêu 1.940 điểm trong kịch bản thận trọng, kịch bản tích cực có thể tăng lên 2.040, 2.084 hoặc 2.188 điểm.

Dự báo trên được đưa ra dựa trên sự cải thiện của cả kết quả kinh doanh và dòng tiền thị trường, trên nền mặt bằng lãi suất dù tăng nhưng vẫn được duy trì ở mức thấp và dòng vốn ngoại quay trở lại khi Việt Nam đã được nâng hạng.

Có phần lạc quan hơn, nhà quản lý quỹ tỷ USD đến từ Phần Lan - Pyn Elite Fund, ông Petri Deryng nâng mục tiêu VN-Index từ 2.500 điểm trước đó lên mốc mới 3.200 điểm. Cơ sở cho dự báo trên là Chính phủ Việt Nam đang quyết đoán dẫn dắt đất nước hướng tới một nền kinh tế thịnh vượng hơn và các dự án lớn của Nhà nước sẽ thúc đẩy kỷ nguyên tăng trưởng mạnh mẽ này, đồng thời đẩy nhanh đầu tư của khu vực tư nhân.

Bên cạnh đó, quá trình hiện đại hóa thị trường tài chính Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng và tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng đang được hỗ trợ tích cực. “Tóm lại, những chính sách này tạo ra điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự mở rộng kinh tế của Việt Nam và tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của các doanh nghiệp”, ông Petri nêu.

Dự báo về VN-Index của ông Petri Deryng, nhà quản lý quỹ Pyn Elite Fund. (Ảnh: PYN).

Kỳ vọng lớn cho cổ phiếu chứng khoán năm 2026

Với những góc nhìn tích cực về thị trường chung trong năm 2026 và giai đoạn sắp tới, các chuyên gia đặt kỳ vọng lớn vào nhóm cổ phiếu chứng khoán. Theo Mirae Asset khuyến nghị, chiến lược năm 2026 là “tích lũy thận trọng” vào các ngành/doanh nghiệp hưởng lợi từ ba bối cảnh.

Trong đó, một khía cạnh được đề cập là sự phát triển thị trường tài chính Việt Nam. Với mục tiêu nâng vốn hóa thị trường chứng khoán lên 120% GDP vào năm 2030, Việt Nam đang chủ động tháo gỡ các nút thắt nâng hạng. Đây là nền tảng giúp thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành tài chính trong thời gian tới.

Cổ phiếu ngành chứng khoán được nhà phân tích ABS đánh giá tích cực và khuyến nghị tăng tỷ trọng dựa trên các câu chuyện.

Thứ nhất là cuộc đua tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá. 2025 đánh dấu một bước tiến lớn trong việc đưa lĩnh vực tài sản mã hóa ra khỏi “vùng xám” pháp lý tại Việt Nam, tạo khung thử nghiệm có kiểm soát để Việt Nam có thể phát triển thị trường này minh bạch hơn.

Trước cơ hội trên, nhiều doanh nghiệp có hệ sinh thái là ngân hàng hoặc công ty chứng khoán đã thể hiện tham vọng bằng cách thành lập các pháp nhân tham gia thí điểm tài sản mã hóa này. Đơn cử, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX) – công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái VPBank - cùng LynkiD và Future Land góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) và đang trong giai đoạn cuối cấp phép.

Thứ hai, sau làn sóng IPO, các công ty chứng khoán có nguồn tài chính vững chắc để nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị phần và đầu tư vào các mảng chủ lực như cho vay ký quỹ và tự doanh, đồng thời có thêm nguồn vốn đón đầu tham gia vào lĩnh vực tài sản số.

“Chúng tôi cho rằng các công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn sẽ có lợi thế khi dòng vốn ngoại chính thức đổ vào”, ABS nhận định. Vừa qua, VPBankS đã hoàn tất thương vụ IPO, huy động gần 12.713 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu lên gần 33.000 tỷ đồng, cao thứ hai ngành chứng khoán. Sau đó chưa đầy 30 ngày, VPBankS đã đưa 1,875 tỷ cổ phiếu VPX chính thức niêm yết trên HoSE.

Câu chuyện thứ ba liên quan đến nhu cầu vốn vay margin khi thanh khoản thị trường tiếp tục được mở rộng. Trong 9 tháng 2025, lợi nhuận mảng cho vay ký quỹ toàn ngành đạt 9.392 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. ABS dự báo dư nợ cho vay tiếp tục tăng trưởng và lập kỷ lục trong 2026 nhờ vào thanh khoản cải thiện và công ty chứng khoán vẫn còn dư địa cho vay khi liên tục tăng vốn.

Kết thúc quý III/2025, dư nợ cho vay margin VPBankS đạt gần 27.000 tỷ đồng, xếp thứ 3 toàn ngành. Với nguồn vốn được bổ sung sau thương vụ IPO, tổng hạn mức cho vay margin của VPBankS được mở rộng lên hơn 66.000 tỷ đồng và hạn mức cho vay còn lại khoảng 40.000 tỷ đồng.

Thứ tư, với đà hồi phục của thị trường, mảng ngân hàng đầu tư (IB) được coi là điểm đến hấp dẫn của các công ty chứng khoán sau khi hạ nhiệt từ năm 2022 – đặc biệt các đơn vị có liên kết với ngân hàng. Sang năm 2026, IB được dự báo sẽ khởi sắc hơn do các cải cách thị trường trái phiếu, hoạt động niêm yết, chuyển sàn và IPO.

Trong bức tranh đó, doanh thu từ IB của VPBankS trong 9 tháng năm 2025 đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ, đứng top 2 toàn ngành. Dự kiến cả năm, doanh thu mảng này ước đạt hơn 1.600 tỷ đồng.