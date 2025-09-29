Chỉ sau một thương vụ, ông Đỗ Anh Tuấn có thêm 9.000 tỷ, lọt vào top 3 người giàu nhất Việt Nam

Với việc sáp nhập Sunshine Homes (UPCoM: SSH) vào Sunshine Group (HNX: KSF), tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group, đã tăng thêm 9.000 tỷ đồng, giúp ông lọt vào top 3 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Cuối tháng 9/2025, Sunshine Group hoàn tất việc phát hành cổ phiếu mới để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu SSH của Sunshine Homes. Với tỷ lệ hoán đổi là 1,6:1 (tức 1,6 cổ phiếu KSF phát hành thêm sẽ dùng để hoán đổi 1 cổ phiếu SSH), Sunshine Group đã phát hành tổng cộng 599.787.308 cổ phiếu, tương đương 99,96% số cổ phiếu dự kiến phát hành, cho 95 nhà đầu tư là cổ đông của Sunshine Homes (trong đó có 1 nhà đầu tư nước ngoài).

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng lên 8.997 tỷ đồng. Công ty có 434 cổ đông, trong đó có 8 cổ đông nước ngoài, nhưng chỉ có 1 cổ đông lớn là ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng. quản trị - sở hữu 552,7 triệu cổ phiếu KSF, tương ứng tỷ lệ sở hữu 61,43%.

Với thị giá 85.800 đồng/cổ phiếu khi kết phiên 26/9/2025, vốn hoá của KSF sau đợt phát hành là khoảng 77.000 tỷ đồng, lớn thứ hai toàn thị trường, chỉ sau Vinhomes (HoSE: VHM).

Với cá nhân ông Đỗ Anh Tuấn, vụ sáp nhập Sunshine Homes vào Sunshine Group cũng giúp khối tài sản của ông cũng tăng lên mạnh mẽ. Nhờ việc sở hữu 552,7 triệu cổ phiếu KSF, cộng với hơn 19,5 triệu cổ phiếu SCG (Công ty CP Tập đoàn Xây dựng SCG) và 18 triệu cổ phiếu KLB (Ngân hàng TMCP Kiên Long), tài sản của ông Tuấn trị giá gần 48.270 tỷ đồng, tương đương 1,85 tỷ USD, tăng 9.000 tỷ đồng so với thời điểm trước vụ sáp nhập.

Kết quả này giúp ông Đỗ Anh Tuấn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Để hình dung độ "khủng" của khối tài sản này, giả dụ quy đổi toàn bộ tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn sang tờ 100 USD (nặng 1gram) thì 1,85 tỷ USD sẽ nặng khoảng 18,5 tấn. Nếu mỗi ngày ông Tuấn tiêu 1 tỷ đồng thì ông sẽ cần tới 132 năm mới sử dụng hết tài sản của mình. Còn giả sử chia đều khối tài sản đó cho 101,7 triệu người dân Việt Nam thì mỗi người sẽ nhận được hơn 474 nghìn đồng.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group.

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1975, quê Thanh Hoá, tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước khi lập ra Sunshine Group, ông từng công tác trong cơ quan nhà nước, giữ vị trí Trưởng Phòng công nghệ thông tin của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. Năm 2016, ông gây chú ý lớn khi Sunshine Group công bố thâu tóm dự án Mai Trang Tower tại quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội và phát triển thành dự án phức hợp cao cấp mang tên Sunshine Center.

Những năm sau đó, Sunshine Group phát triển nhanh như vũ bão, liên tục công bố những dự án bất động sản mới với quy mô ngày càng lớn hơn, trải rộng trên nhiều tỉnh thành. Tập đoàn này cũng lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác. Năm 2021, ông Đỗ Anh Tuấn chính thức bước vào lĩnh vực ngân hàng với việc nắm giữ vị trí Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Cho tới năm 2024, doanh thu hợp nhất của Sunshine Group đạt 2.469 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 774 tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất đạt 20.558 tỷ đồng, riêng vốn chủ sở hữu là 6.879 tỷ đồng.

Năm 2025, Sunshine Group đặt mục tiêu doanh thu 50.000-60.000 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế ước tính khoảng 8.000-12.000 tỷ đồng.

Lý giải cho mục tiêu này, ông Đỗ Anh Tuấn cho biết trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Sunshine Group đã triển khai chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ, đưa nhiều công ty, dự án về trực thuộc tập đoàn, nhằm chuẩn hóa mô hình quản trị và tập trung nguồn lực phát triển.

Thông qua quá trình tái cấu trúc này, tập đoàn nắm giữ danh mục dự án đã hoàn tất đầy đủ pháp lý, sẵn sàng bước vào giai đoạn bàn giao từ 2025 đến 2026, với tổng giá trị sản phẩm ước tính hơn 200.000 tỷ đồng (chưa kể các dự án đang được tháo gỡ pháp lý và chuẩn bị phát triển).

Riêng trong 2025, tập đoàn dự kiến bàn giao hàng nghìn sản phẩm thấp tầng và cao tầng từ loạt dự án trọng điểm như Noble Palace Long Bien, Noble Palace Tay Ho (phân khu Golf Mansion và Boutique Mansion), Noble Palace Tay Thang Long và Sunshine Sky City - với tổng giá trị hàng hóa xấp xỉ 100.000 tỷ đồng.