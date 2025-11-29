Thắng Lợi Group báo lãi sau năm thua lỗ, tồn kho và áp lực nợ vẫn cao

Năm 2024, Thắng Lợi Group ghi nhận doanh thu thuần gần 1.743 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 37 tỷ đồng, đánh dấu sự đảo chiều đáng kể so với năm trước dù hàng tồn kho và áp lực nợ vẫn ở mức cao.

Mở rộng ra phía Bắc

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) vừa mở rộng phạm vi hoạt động ra phía Bắc khi ký kết hợp tác chiến lược với Đất Xanh Miền Bắc và Indochine tại Hà Nội.

Thỏa thuận này mở đường cho dự án khu đô thị Bình An - Đức Hòa (The Win City) tiếp cận khách hàng phía Bắc và quốc tế, đồng thời đánh dấu chiến lược của tập đoàn ngoài thị trường TP.HCM

Hồi đầu tháng 11/2025, liên doanh giữa Thắng Lợi Group, Gỗ An Cường và Central đã khởi công dự án The Win City tại tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ thương mại trên diện tích 13 ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hơn 10.000 cư dân.

Giai đoạn đầu, chủ đầu tư triển khai phân khu Victory Heights với 2.822 sản phẩm, bao gồm 2.748 căn hộ và 74 căn shophouse.

Ông Dương Long Thành, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group, là một gương mặt doanh nhân 8x nổi bật. Dưới sự dẫn dắt của ông, tập đoàn đã phát triển hơn 15 dự án đô thị quy mô với hơn 10.000 sản phẩm nhà ở, đồng thời xây dựng hệ sinh thái đa ngành bao gồm bất động sản - xây dựng - công nghệ - giáo dục - truyền thông - bất động sản nông nghiệp xanh.

Ông Dương Long Thành, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi được vinh danh top 10 Doanh nhân Sao Đỏ 2025.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) tiền thân là Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi, thành lập tháng 7/2010 tại TP.HCM.

Tính đến cuối năm 2024, tập đoàn sở hữu 8 công ty con gồm: Thanh Long Newtown, Thắng Lợi Homes, Thắng Lợi Riverside, Thắng Lợi Land, Đầu tư kinh doanh Địa ốc Galaxy, Phát triển Nhà đất Đức Thành, Novotel Long An và Thắng Lợi Mỹ Yên.

Báo lãi trở lại sau năm thua lỗ

Trong khi chiến lược mở rộng ra phía Bắc đang được hiện thực hóa, bức tranh tài chính của Thắng Lợi Group cũng cho thấy sự phục hồi sau năm thua lỗ, đồng thời vẫn tồn tại những áp lực.

Theo kết quả doanh thu hợp nhất năm 2024, công ty đạt gần 1.743 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với năm 2023, tín hiệu cho thấy sức tiêu thụ bất động sản đã phục hồi. Trong cơ cấu doanh thu, mảng chủ lực là bất động sản đóng góp hơn 1.522 tỷ đồng, chiếm gần toàn bộ nguồn thu.

Từ vị thế thua lỗ, doanh nghiệp ghi nhận sự đảo chiều rõ nét khi lợi nhuận thuần đạt hơn 47,2 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước âm hơn 28,8 tỷ đồng). Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 37 tỷ đồng, thay thế khoản lỗ hơn 32,4 tỷ đồng của năm 2023, đánh dấu sự cải thiện mạnh về hiệu quả vận hành.

Tuy vậy, bài toán dòng tiền của tập đoàn tiếp tục là điểm gây chú ý. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới 798 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho tăng mạnh tại các dự án đang triển khai và sự sụt giảm của các khoản phải trả.

Bù lại, dòng tiền từ hoạt động tài chính công ty đạt mức dương mạnh với 641 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ âm 46 tỷ đồng), đến từ hoạt động tăng vốn và vay mới, giúp cân đối phần nào dòng tiền kinh doanh âm và duy trì thanh khoản.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Thắng Lợi Group đạt hơn 4.824 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cuối năm trước. Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn (hơn 4.390 tỷ đồng), chủ yếu nằm ở hàng tồn kho. Ngược lại, lượng tiền mặt ở mức rất thấp, chỉ khoảng 15 triệu đồng, kèm theo gần 14,4 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và khoảng 79 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Thắng Lợi tại thời điểm cuối năm 2024.

Hàng tồn kho tiếp tục “phình to”, đạt hơn 3.283 tỷ đồng, tăng gần 193 tỷ đồng so với năm 2023. Phần lớn nằm tại các dự án dở dang như The Win City (931 tỷ đồng), The Sol City (594 tỷ đồng), khu dân cư thương mại thị trấn Cần Đước (321 tỷ đồng) và The Diamond City (733 tỷ đồng) cùng các dự án khác. Các khoản phải thu vẫn ở mức cao (870 tỷ đồng), trong đó đáng chú ý là các khoản tạm ứng lớn cho cá nhân như ông Lê Thanh Giàu, ông Nguyễn Văn Tùng...

Ở chiều nợ phải trả, doanh nghiệp ghi nhận tổng nợ giảm gần 850 tỷ đồng, từ 4.065 tỷ đồng xuống còn 3.218 tỷ đồng, góp phần cải thiện đáng kể tỷ lệ đòn bẩy tài chính. Đồng thời, vốn chủ sở hữu tăng gần 66%, từ 971 tỷ đồng lên hơn 1.606 tỷ đồng, chủ yếu nhờ các đợt tăng vốn thành công thông qua phát hành cổ phiếu.

Nhìn chung, năm 2024 ghi nhận sự phục hồi của Thắng Lợi Group, nhưng áp lực tài chính vẫn lớn với tồn kho cao, dòng tiền âm và thanh khoản hạn chế. Triển vọng của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào khả năng bán hàng, chuyển đổi tồn kho thành tiền và kiểm soát đòn bẩy.