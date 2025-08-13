Vinamilk điều chỉnh thông tin quảng cáo sản phẩm Probi sau phản ánh của VietTimes

Sau phản ánh của VietTimes, Vinamilk đã điều chỉnh thông tin quảng cáo sản phẩm Probi trên website và bao bì, bổ sung chữ “Hỗ trợ” vào cụm “giảm đến 40% số ngày mắc cúm” để tránh gây hiểu nhầm về công dụng.

Sữa chua uống men sống Vinamilk Probi được nhiều người tiêu dùng lựa chọn cho gia đình, đặc biệt là trẻ em.

Ngày 13/8, đại diện Vinamilk đã có phản hồi VietTimes xung quanh thông tin được nêu trong bài viết “Quảng cáo "giảm được 40% số ngày mắc cảm cúm", Vinamilk có “thổi phồng” công dụng sản phẩm Probi?”.

Trước đó, trong bài viết trên, VietTimes phản ánh thông tin quảng cáo về sản phẩm Vinamilk Probi thiếu thống nhất trong quảng cáo: bao bì và website ghi “giảm đến 40% số ngày mắc cảm cúm” nhưng phần chú giải lại ghi “hỗ trợ giảm”. Ngoài ra, cụm “được Tổng Hội Y học Việt Nam khuyên dùng” từng xuất hiện liền với thông tin “giảm đến 40% số ngày mắc cảm cúm”, dễ khiến người tiêu dùng hiểu rằng Tổng Hội Y học khuyến nghị công dụng này.

Tiếp thu phản ánh của độc giả, khách hàng và Tạp chí điện tử VietTimes, Vinamilk đã điều chỉnh thông tin quảng cáo sản phẩm, đồng thời phản hồi làm rõ một số thông tin liên quan tới quảng cáo sản phẩm Vinamilk Probi.

Vinamilk cho biết đã thay đổi thiết kế bao bì, đưa chữ “Hỗ trợ” trực tiếp lên nhãn trước, thay cho cách để chú thích riêng như trước. Bao bì mới áp dụng cho các sản phẩm đang sản xuất; thông tin trên website cũng đã được chỉnh sửa tương ứng. Cụm “được Tổng Hội Y học Việt Nam khuyên dùng” cũng được tách bạch, không gắn trực tiếp với nội dung “hỗ trợ giảm 40% số ngày mắc cúm”.

Vinamilk cho biết để thuận tiện và rõ ràng hơn cho người tiêu dùng, Vinamilk đã có thiết kế điều chỉnh thêm chữ “Hỗ trợ” trực tiếp trên nhãn trước, thay cho chú thích trước kia. Bao bì mới này được áp dụng cho các sản phẩm đang được sản xuất, sẽ ra thị trường.

Thông tin giới thiệu về sản phẩm Vinamilk Probi trên website đã được công ty sữa hàng đầu Việt Nam điều chỉnh, làm rõ.

Vinamilk cũng khẳng định có hợp tác với Tổng Hội Y học Việt Nam và sản phẩm Probi chứa lợi khuẩn L.Casei 431™ được hội này khuyên dùng.

Về thông tin “hỗ trợ giảm đến 40% số ngày xuất hiện triệu chứng trong các đợt cúm”, Vinamilk cho biết lợi ích của lợi khuẩn L.Casei 431 đã được chứng minh bởi nghiên cứu khoa học quốc tế độc lập, không phải là nghiên cứu riêng do Vinamilk thực hiện. Trong đó có hỗ trợ giảm đến 40% số ngày xuất hiện triệu chứng trong các đợt bệnh cúm.

Vinamilk dẫn nghiên cứu “Effect of Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, L. casei 431 on immune response to influenza vaccination and upper respiratory tract infections in healthy adult volunteers” của Lillian Jespersen và cộng sự (2015), đăng trên PubMed. Kết quả cho thấy nhóm dùng L.Casei 431 có số ngày xuất hiện triệu chứng cúm ít hơn so với nhóm dùng giả dược.

Bảng cho thấy thời gian của các đợt bệnh của nhóm dùng giả dược và nhóm dùng L.Casei 431

"Nghiên cứu này đã được đăng tải trên Pubmed (Thư viện y học quốc gia của Mỹ), là nguồn đăng tải nghiên cứu khoa học, bài báo y khoa uy tín trên thế giới”, Vinamilk phản hồi VietTimes.