Quảng cáo "giảm được 40% số ngày mắc cảm cúm", Vinamilk có “thổi phồng” công dụng sản phẩm Probi?

VietTimes - Trước việc bao bì sản phẩm sữa chua uống lên men Vinamilk Probi gắn nhãn “L.Casei giảm đến 40% số ngày mắc cảm cúm”, nhiều khách hàng đặt câu hỏi sản phẩm này có thật sự có khả năng chữa bệnh? Vinamilk nói gì về nội dung này?

Bất nhất thông tin quảng cáo

Gần đây, VietTimes nhận được phản ánh từ độc giả về việc sản phẩm sữa chua uống men sống Vinamilk Probi có in dòng chữ “L.CASEI 431™ giảm đến 40% số ngày mắc cảm cúm” trên bao bì đóng gói lốc (gồm 4-5 chai) sữa chua uống men sống Vinamilk Probi khiến họ thắc mắc, sản phẩm này có công dụng như Vinamilk quảng cáo hay không?

Nhờ quảng cáo công dụng giảm số ngày mắc cúm, sữa chua uống men sống Vinamilk Probi được nhiều người tiêu dùng lựa chọn cho gia đình, đặc biệt là trẻ em. Ảnh: Quỳnh An.

Tìm hiểu của VietTimes từ trang website chính thức của Vinamilk, công ty sữa hàng đầu Việt Nam giới thiệu dòng sản phẩm Vinamilk Probi có 11 loại khác nhau như hương dâu, hương dứa, hương dưa gang, hương cam, ít đường, có đường, không đường, hương việt quất....

Ghi nhận của phóng viên tại hệ thống cửa hàng phân phối của Vinamilk và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho thấy sản phẩm được bày bán nhiều loại Vinamilk Probi.

Đây là dòng sản phẩm được khá nhiều người tiêu dùng lựa chọn, đặc biệt là gia đình có trẻ em khi trên bao bì của các lốc sữa gắn các quảng cáo như: "Giảm (từ 22-50%) lượng đường – Carbohydrate" (trừ loại: Hương cam, nghệ mật ong); "L.CASEI 431™ tăng đến +30% kháng thể IgG" (trừ loại: không đường, ít đường, hương đào ít đường). Đặc biệt, trên bao bì lốc sản phẩm Vinamilk Probi đều gắn nhãn “L.CASEI 431™ giảm đến -40% số ngày mắc cảm cúm” dù bao bì lốc sữa Vinamilk Probi ghi rõ sản phẩm là "thực phẩm bổ sung". Khi khách hàng lật sang phía sau lốc sữa, trong phần chú giải Vinamilk ghi thêm chữ “hỗ trợ” (Hỗ trợ giảm đến 40% số ngày xuất hiện triệu chứng trong các đợt bệnh cúm).

Một điểm đáng chú ý, khác với quảng cáo trên lốc sữa Vinamilk Probi, trên thân các chai sữa Vinamilk Probi được gắn thông tin "L.Casei hỗ trợ giảm đến -40% số ngày mắc cảm cúm". Như vậy, trên thân chai sữa Vinamilk Probi được bổ sung thêm cụm từ "Hỗ trợ" so với thông tin quảng cáo được in trên bao bì bên ngoài lốc sữa.

Mặt trước của lốc sữa Vinamilk gắn nhãn quảng cáo có nội dung “L.Casei giảm đến -40% số ngày mắc cảm cúm", không có chữ “Hỗ trợ”. Ảnh: Xuân Lực.

Phía sau lốc sữa, trong phần chú giải Vinamilk ghi rõ: “Hỗ trợ giảm đến 40% số ngày xuất hiện triệu chứng trong các đợt bệnh cúm”. Bổ sung thêm chữ “Hỗ trợ” so với thông tin trên nhãn quảng cáo ở mặt trước lốc sữa. Ảnh: Xuân Lực.

Trên website của mình, ở phần đầu giới thiệu mỗi sản phẩm Probi, Vinamilk đều quảng cáo: "Lợi ích của hàng tỷ lợi khuẩn L.Casei 431™ trong 1 lốc Probi đã được chứng minh bởi hơn 90 nghiên cứu khoa học & lâm sàng về khả năng sống sót qua dịch dạ dày và đi tới ruột non, ruột già. Giúp giảm 40% số ngày mắc cảm cúm. Được Tổng Hội Y học Việt Nam khuyên dùng". Không có chữ "hỗ trợ" nào.

Tại nội dung giới thiệu sản phẩm Vinamilk Probi "Có gì đặc sắc", nhà sản xuất tiếp tục đặt tiêu đề "Giảm 40% số ngày mắc cảm cúm*", sau đó, mới chú thích rõ: "Hỗ trợ giảm đến 40% số ngày xuất hiện triệu chứng trong các đợt bệnh cúm, Lillian Jespersen và cộng sự (2015). Hiệu quả của lợi khuẩn Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, L. casei 431® trong đáp ứng miễn dịch đối với việc tiêm vắc xin phòng cúm và nhiễm trùng đường hô hấp trên ở những tình nguyện viên trưởng thành khỏe mạnh: nghiên cứu nhóm song song, ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược 1-4. Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ". (Xem chi tiết ảnh dưới)

Trong cùng một phần giới thiệu sản phẩm nhưng nội dung thông tin quảng cáo về sản phẩm Vinamilk Probi của Vinamilk không có sự thống nhất. Ảnh chụp màn hình thông tin từ website của Vinamilk.

Có thể thấy, trong cùng một phần giới thiệu sản phẩm nhưng nội dung thông tin quảng cáo về sản phẩm Vinamilk Probi của Vinamilk không có sự thống nhất.

Với những thông tin quảng cáo gắn trên nhãn lốc sữa và chai sữa như vậy, dễ hiểu khi người tiêu dùng đặt ra câu hỏi về việc “L.CASEI 431™" giảm đến -40% số ngày mắc cảm cúm” hay chỉ "HỖ TRỢ giảm đến -40% số ngày mắc cảm cúm"? Vinamilk Probi có khả năng chữa bệnh hay hỗ trợ giảm ngày mắc bệnh? Và dòng quảng cáo "Tổng hội Y học Việt Nam khuyên dùng" là khuyên dùng sản phẩm Vinamilk Probi hay khuyên dùng sản phẩm có L.CASEI 431™?

Trên bao bì sản phẩm có ghi hỗ trợ “giảm đến 40% số ngày mắc cảm cúm". Ảnh: Thu Thủy.

Trò chuyện với người bán hàng tại một cửa hàng phân phối sản phẩm của Vinamilk trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, phóng viên ghi nhận những lời giới thiệu vượt xa khỏi vai trò của một thực phẩm bổ sung.

Người bán hàng tư vấn: “Cảm cúm, rồi đầy bụng, khó tiêu cứ làm một chai là hết ngay”. Người này còn giới thiệu thêm rằng sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ giảm đến 40% ngày mắc cảm cúm. Trước câu hỏi liệu sản phẩm có thể dùng khi đang bị cảm cúm, người bán hàng khẳng định "được" và nhấn mạnh “em cứ cảm thấy đầy bụng, khó tiêu em làm một chai lúc sau hết ngay”. Giải thích về dòng chữ “giảm đến 40% số ngày mắc cúm”, người này cho rằng đó là nhờ sản phẩm có "kháng thể, tăng sức đề kháng.”.

Vinamilk nói gì?

Trước những thắc mắc của độc giả và ghi nhận từ thực tế về quảng cáo trên bao bì sản phẩm sữa chua uống men sống Vinamilk Probi, cùng với những lời tư vấn của nhân viên tại các cửa hàng phân phối, VietTimes đã gửi đến Vinamilk một số câu hỏi để làm rõ các nội dung liên quan tới công dụng của sản phẩm Probi

Trả lời VietTimes, Vinamilk khẳng định sản phẩm sữa chua uống men sống – Vinamilk Probi là "thực phẩm bổ sung", theo bản tự công bố sản phẩm số 01-D2/VNM/2024 và hồ sơ công bố của Vinamilk Probi được đăng tải trên website Vinamilk.

"Thông tin sản phẩm là “Thực phẩm bổ sung” và tên gọi của sản phẩm “Sữa chua uống men sống Vinamilk Probi” đều được thể hiện rõ trên bao bì của tất cả sản phẩm Vinamilk Probi", Vinamilk khẳng định.

Trước thông tin "Lợi ích của hàng tỷ lợi khuẩn L.Casei 431™ trong 1 lốc Probi đã được chứng minh bởi hơn 90 nghiên cứu khoa học & lâm sàng về khả năng sống sót qua dịch dạ dày và đi tới ruột non, ruột già. Giúp giảm 40% số ngày mắc cảm cúm. Được Tổng Hội Y học Việt Nam khuyên dùng" được công bố trên Website của Vinamilk, VietTimes đã đặt câu hỏi với Vinamilk về cơ sở khoa học của tuyên bố "L.Casei 431 hỗ trợ giảm đến 40% số ngày mắc cảm cúm" trên bao bì sản phẩm, Vinamilk khẳng định lợi ích của lợi khuẩn L.Casei 431 đã được chứng minh bởi nghiên cứu khoa học quốc tế độc lập, không phải nghiên cứu riêng do Vinamilk thực hiện.

Đại diện Vinamilk dẫn chứng nghiên cứu "Hiệu quả của lợi khuẩn Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, L. casei 431® trong đáp ứng miễn dịch đối với việc tiêm vắc xin phòng cúm và nhiễm trùng đường hô hấp trên..." của Lillian Jespersen và cộng sự (2015), được đăng tải trên Pubmed.

Vinamilk khẳng định không quảng cáo hay truyền thông sữa chua uống Probi là thuốc chữa bệnh. Ảnh: T.T.

Vinamilk cũng cho biết thêm, thông tin "L.Casei 431 giảm đến 40% số ngày mắc cảm cúm" trên bao bì sản phẩm Probi luôn đi kèm chú thích: "Hỗ trợ giảm đến 40% số ngày xuất hiện triệu chứng trong các đợt bệnh cúm". Đồng thời, thông tin này cũng được công bố trên website chính thức của Vinamilk.

Phía Vinamilk khẳng định việc ghi nhãn sản phẩm tuân thủ theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa; việc công bố sản phẩm tuân thủ Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm.

“Vinamilk không quảng cáo hay truyền thông sữa chua uống Probi là thuốc chữa bệnh. Trên bao bì sản phẩm ghi rõ là “Thực phẩm bổ sung”, các công bố liên quan đến sản phẩm dựa trên các quy định, hướng dẫn theo đúng quy định pháp luật”, Vinamilk nhấn mạnh.

Về thông tin, “Được Tổng Hội Y học Việt Nam khuyên dùng” khẳng định sản phẩm Vinamilk Probi được Tổng hội Y học Việt Nam khuyên dùng. Theo Vinamilk, lợi ích của lợi khuẩn L.Casei 431 đã được chứng minh bởi nghiên cứu khoa học quốc tế độc lập. Thông tin về L.Casei 431, Vinamilk không phải là nghiên cứu của Tổng hội Y học Việt Nam hoặc nghiên cứu riêng do Vinamilk thực hiện. Tuy nhiên, trải qua một quá trình làm việc, trao đổi, phối hợp giữa Tổng Hội Y học Việt Nam và Vinamilk, và dựa trên đánh giá chuyên môn, sản phẩm Vinamilk Probi được làm từ hàng tỷ lợi khuẩn L.Casei 431 giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng đề kháng đã được khuyên dùng bởi Tổng Hội Y học Việt Nam.

“Nội dung này đã được thực hiện từ 2018 tới nay. Gần nhất, các bên cùng thống nhất cho giai đoạn 3 năm, 2024 – 2027 về nội dung “Tổng hội Y học Việt Nam khuyên dùng” và “Sản phẩm được Tổng hội Y học Việt Nam khuyên dùng” xuất hiện trên các thiết kế nhãn/bao bì và các sản phẩm quảng cáo, truyền thông, các hoạt động truyền thông của nhãn hàng Vinamilk Probi (bao gồm sữa chua uống Vinamilk Probi các loại) trong giai đoạn nêu trên. Việc sử dụng Logo tổng hội trên bao bì và trên các ấn phẩm truyền thông quảng cáo đều được hai bên đồng thuận và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành”, Vinamilk khẳng định.

Quảng cáo “giảm 40% số ngày mắc cảm cúm” có thể gây hiểu nhầm

Trao đổi với VietTimes về thông điệp "giảm 40% số ngày mắc cảm cúm" trên bao bì sữa chua uống men sống Vinamilk Probi, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật nhận định quảng cáo này chưa phù hợp với các quy định chung của quảng cáo bởi việc sử dụng thông điệp “giảm 40% số ngày mắc cảm cúm” trên bao bì có thể bị hiểu nhầm là thuốc có khả năng chữa bệnh. Trong khi thực tế, sản phẩm của Vinamilk Probi là thực phẩm bổ sung, hỗ trợ giảm 40% số ngày mắc cảm cúm.

"Việc quảng cáo “Probi giảm được 40% số ngày mắc cảm cúm” có thể khiến cho mọi người liên tưởng rằng đây là thuốc chữa bệnh hơn là một sản phẩm sữa (thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng…) giúp hỗ trợ sức khoẻ người dùng. Bởi lẽ, chỉ các sản phẩm là “thuốc chữa bệnh” hoặc có “chức năng như thuốc chữa bệnh” mới có công dụng làm giảm bệnh tật, ngăn chặn các triệu chứng từ bệnh tật gây ra. Còn các sản phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chỉ có công dụng hỗ trợ, đóng góp khi người dùng đã dùng thuốc chữa bệnh, cần các thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng hỗ trợ trong quá trình điều trị hoặc trong giai đoạn bồi bổ, phục hồi sức khoẻ", luật sư Bình nói.

Đồng quan điểm, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho rằng việc Vinamilk bỏ thông tin “hỗ trợ” trên nhãn gắn bên ngoài lốc sữa Vinamilk Probi, chỉ để nhãn với thông tin “giảm đến 40% số ngày mắc cảm cúm" gây hiểu nhầm sản phẩm này có tác dụng giúp bệnh nhân nhanh khỏi bệnh hơn. Trong khi thực tế công dụng nếu quảng cáo đầy đủ phải là “Hỗ trợ giảm đến 40% số ngày xuất hiện triệu chứng trong các đợt bệnh cúm”.

“Trước sự thiếu thống nhất trong việc quảng cáo gắn trên sản phẩm Vinamilk Probi, người tiêu dùng có lý khi khi đặt câu hỏi về việc việc “L.CASEI 431™" giảm đến -40% số ngày mắc cảm cúm” hay chỉ "hỗ trợ” giảm đến -40% số ngày mắc cảm cúm", luật sư Kiên nói.

Theo luật sư Kiên, Luật Quảng cáo quy định về yêu cầu đối với nội dung quảng cáo nêu rõ: Nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo. Luật cũng cấm quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

“Nghị định 43/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa quy định về “Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa” cũng quy định “Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ phải bảo đảm ghi nhãn trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa”, luật sư Kiên nói và cho rằng cần làm rõ Vinanmilk gắn nhãn quảng cáo “L.CASEI 431™" giảm đến -40% số ngày mắc cảm cúm” trên lốc sữa đã đảm bảo ghi nhãn trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa sản phẩm “thực phẩm bổ sung” có công dụng “hỗ trợ” chưa?

Trong phần nội dung giới thiệu “Giảm 40% số ngày mắc cảm cúm” của sản phẩm Vinamilk Probi, Vinamilk nêu “Hỗ trợ giảm đến 40% số ngày xuất hiện triệu chứng trong các đợt bệnh cúm, Lillian Jespersen và cộng sự (2015). Hiệu quả của lợi khuẩn Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, L. casei 431® trong đáp ứng miễn dịch đối với việc tiêm vắc xin phòng cúm và nhiễm trùng đường hô hấp trên ở những tình nguyện viên trưởng thành khỏe mạnh” khi giới thiệu về 'Giảm 40% số ngày mắc cảm cúm'”.

Về nội dung vừa nêu, luật sư Lê Văn Kiên và luật sư Diệp Năng Bình cho rằng nghiên cứu khoa học L.Casci 431™ của “Lillian Jespersen và cộng sự (2015)” đang được sử dụng phối hợp với việc tiêm vắc xin cúm và người trưởng thành khỏe mạnh. Nếu dùng riêng biệt, độc lập với trẻ em chưa tiêm phòng vắc xin phòng cúm, người chưa trưởng thành thì liệu có công dụng “giảm được 40% số ngày mắc cảm cúm” như quảng cáo đã nêu? VietTimes cũng đã gửi thắc mắc tới đại diện của Vinanmilk.

Ngoài ra, VietTimes cũng đã đặt câu hỏi về việc, Vinamilk có biện pháp nào để đảm bảo người tiêu dùng không hiểu nhầm sản phẩm sữa chua uống Probi là thuốc chữa bệnh? Công ty có kế hoạch điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin trên bao bì sản phẩm để tránh gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng không? Những câu hỏi này chưa được Vinamilk trả lời.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin, làm rõ sự việc này!