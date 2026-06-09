Việt Nam - Thái Lan thúc đẩy hợp tác AI, kinh tế số và đổi mới sáng tạo

Ngày 9/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Thái Lan sau chuyến thăm chính thức Thái Lan cuối tháng 5 vừa qua; đồng thời cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ và Nhân dân Thái Lan đã dành cho Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp và đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam dành cho đoàn. Thủ tướng Thái Lan chuyển lời thăm hỏi của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với người dân Thái Lan, đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới, tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN.

Thông báo với Tổng bí thư, Chủ tịch nước về kết quả hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Thái Lan cho biết hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là các kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Khẳng định Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác tin cậy, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết đoàn Chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần này có sự tham gia của 3 Phó thủ tướng, 6 Bộ trưởng cùng lãnh đạo các lực lượng quân đội và nhiều bộ, ngành, thể hiện sự coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị; mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với các chính đảng tại Thái Lan, trong đó có Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), qua đó góp phần củng cố nền tảng chính trị và định hướng lâu dài cho quan hệ hai nước.

Nhất trí cao với các định hướng lớn mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề xuất, Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất Chiến lược “Ba kết nối”, tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD và xa hơn là 50 tỷ USD trong tương lai.

Hai bên cũng sẽ mở rộng hợp tác trên kênh Đảng, Quốc hội và giao lưu nhân dân, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.