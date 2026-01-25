close Đăng nhập

Việt Nam chia buồn về sự qua đời của cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan tại TP.HCM

Quỳnh An
Quỳnh An

Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã tạo mọi điều kiện y tế để chữa trị cho cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan tại TP.HCM. Lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến ông.

Ngày 25/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã qua đời tại TP.HCM, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết ngay sau khi nhận được tin, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân TP.HCM và các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất chữa trị cho Ngài Lee Hae Chan tại TP.HCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, Ngài Lee Hae Chan đã từ trần.

anh-1.jpg
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan - Ảnh: Yonhap

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến Ngài Lee Hae Chan.

Từ khóa:

#Việt Nam #Thủ tướng Phạm Minh Chính #cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan #Lee Hae Chan

