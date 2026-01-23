close Đăng nhập

Tiểu sử Tổng bí thư Tô Lâm

Tùng Lâm
Tùng Lâm

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

info-tbt-to-lam-3.jpg

Tin liên quan

Từ khóa:

#Đại hội Đảng #Đại hội Đảng 14 #Tổng bí thư #Tiểu sử Tổng bí thư Tô Lâm #Tổng bí thư Tô Lâm

Đừng bỏ lỡ

Infographic

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư

Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.

Quy trình 9 bước bầu Bộ Chính trị

Quy trình 9 bước bầu Bộ Chính trị

Theo Quyết định số 190-QĐ/TW, sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bước tiếp theo của quy trình bầu Bộ Chính trị sẽ được tiến hành.

Chân dung tân nữ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Chân dung tân nữ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường

Tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường

Trước khi là Chủ tịch nước, ông Lương Cường từng giữ các chức Phó tư lệnh Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam...