Tiểu sử Tổng bí thư Tô Lâm

Tiểu sử Tổng bí thư Tô Lâm
Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.
Theo Quyết định số 190-QĐ/TW, sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bước tiếp theo của quy trình bầu Bộ Chính trị sẽ được tiến hành.
Bảng giá đất Hà Nội năm 2026 cho thấy sự khác biệt rõ giữa khu vực nội thành và các vùng ngoại thành, đồng thời phản ánh xu hướng đầu tư ra các khu vực ven đô.
Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.
Chiều 10/11, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 7/11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Trước khi được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc từng kinh qua các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Infographic này điểm lại các vị trí lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam qua các thời kỳ từ 1945 tới nay: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.
Trước khi được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, ông Trần Đức Thắng đã giữ các vị trí như: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ...
Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, được điều động, phân công về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao quyền Bộ trưởng.
252 bệnh, nhóm bệnh áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày là một trong những điểm mới tại Thông tư 26/2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Sáng 30/6, tại các tỉnh, thành phố tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành; các quyết định của Trung ương Đảng thành lập Đảng bộ tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và nhân sự lãnh đạo địa phương.
Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 4 bộ trưởng 4 bộ mới sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy Chính phủ gồm: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, KH&CN và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Giai đoạn 1 gồm đoạn Hà Nội - Vinh và Nha Trang - TP.HCM sẽ khai thác từ năm 2032. Việc triển khai đoạn Vinh - Nha Trang sẽ được thực hiện dự kiến trong 10 năm, từ 2040 đến 2050.
Trước khi là Chủ tịch nước, ông Lương Cường từng giữ các chức Phó tư lệnh Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam...
Từ đại hội Đảng khóa XIII diễn ra tháng 1/2021 đến nay, 5 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị đã thôi tất cả các chức vụ.