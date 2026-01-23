Tiểu sử Tổng bí thư Tô Lâm

252 bệnh, nhóm bệnh áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày là một trong những điểm mới tại Thông tư 26/2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.