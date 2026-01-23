close Đăng nhập

Đà Nẵng hé lộ mục tiêu lớn cho phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030

Hồ Xuân Mai

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030, đặt ra loạt mục tiêu mới cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn.

Đà Nẵng phấn đấu đến 2030 sẽ có hơn 75% doanh nghiệp thương mại ở sử dụng thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường vừa cho biết UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định về kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch này, Đà Nẵng phấn đấu đến 2030, tỷ lệ dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến đạt 80%/số người sử dụng internet trên địa bàn; doanh số bán lẻ thương mại điện tử chiếm 20% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa của địa phương.

Trong đó, tỷ trọng bán lẻ hàng hóa qua hệ thống phân phối hiện đại đạt tối thiểu 65%; tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh thương mại ứng dụng thương mại điện tử phấn đấu đạt trên 75%; 100% các giao dịch trên các sàn/website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 80%...

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ phát triển thương mại điện tử theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững với tỷ lệ sản phẩm trong thương mại điện tử sử dụng bao bì nhựa giảm xuống còn tối đa 55%; tỷ lệ sản phẩm trong thương mại điện tử sử dụng bao bì là chất liệu có thể tái chế đạt từ 35%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch trong logistics cho thương mại điện tử đạt ít nhất 40%; tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn đóng gói xanh cho thương mại điện tử đạt ít nhất 50%....

Ngoài ra, đến 2030, Đà Nẵng có 3.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên, cá nhân được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử...

Theo ông Cường, kế hoạch được ban hành nhằm phát triển thương mại điện tử trở thành lĩnh vực phát triển quan trọng trong hoạt động thương mại của TP Đà Nẵng, đồng thời thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp phần mở rộng kênh phân phối, phát triển thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

Để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng đặt ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về thương mại điện tử; Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch các cấp về thương mại điện tử; hoàn thiện hạ tầng số; Xây dựng, ứng dụng các nền tảng, hệ thống cốt lõi cho thương mại điện tử; Liên kết vùng trong phát triển; Tổ chức các sự kiện thương mại điện tử thường niên; Phát triển các sản phẩm, giải pháp; Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước; Khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng thương mại điện tử; Hợp tác quốc tế.

