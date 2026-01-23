Phiên chợ Xuân 0 đồng sưởi ấm Tết cho người bệnh

Hơn 600 suất quà với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng đã được trao tại Phiên chợ Xuân 0 đồng, mang Tết đến sớm cho những người bệnh nặng và hoàn cảnh khó khăn phải ở lại điều trị xuyên Tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trao đổi với VietTimes, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức), cho biết, trong năm 2025, BV đã tiếp nhận khoảng 400.000 lượt bệnh nhân và thực hiện hơn 80.000 ca phẫu thuật.

Trong số đó, nhiều trường hợp bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn, buộc phải ở lại điều trị trong dịp Tết. Với những người bệnh ấy, Tết không chỉ là nỗi nhớ nhà da diết mà còn là những lo toan chồng chất vì bệnh tật, chi phí điều trị và hành trình hồi phục còn dang dở.

Niềm vui từ Phiên chợ 0 đồng của người nhà bệnh nhân

Tết sớm cho người bệnh phải điều trị xuyên Tết

Từ sự cảm thông sâu sắc đó, BV Việt Đức đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia”, như một lời động viên ấm áp dành cho người bệnh trong những ngày cuối năm.

“Chúng tôi mong muốn lan tỏa văn hóa yêu thương, sự thấu hiểu và đồng hành với người bệnh, giúp họ yên tâm điều trị và có thêm động lực vượt qua bệnh tật”, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh chia sẻ.

Điểm nhấn của chương trình là Phiên chợ Xuân 0 đồng, được tổ chức sáng 23/1, với 10 gian hàng rực rỡ sắc Xuân, bày bán các mặt hàng thiết yếu dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú dịp Tết Nguyên đán như sữa, bỉm, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, áo ấm...

Tại phiên chợ, người bệnh và người nhà được tự tay lựa chọn những món đồ cần thiết mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm sự sẻ chia, yêu thương và lời chúc bình an trong năm mới.

Bà Giàng Thị S. (Mèo Vạc, Hà Giang) đang chăm con điều trị tại BV Việt Đức xúc động khi được nhận món quà tình nghĩa từ BV Việt Đức vì với hoàn cảnh của bà, món quà đó mang ý nghĩa cả về tinh thần lẫn vật chất.

Không chỉ bà S. được tặng mà chương trình còn trao hơn 600 suất quà, với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ đồng, mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho những người không may phải đón Xuân nơi bệnh viện.

Theo lãnh đạo BV Việt Đức, chăm lo Tết cho người bệnh là hoạt động thường niên có ý nghĩa đặc biệt, được thực hiện bằng sự chung tay của tập thể cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện cùng các nhà hảo tâm. Việc trao quà Tết không chỉ giúp hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của ngành y đối với người bệnh, đúng với tinh thần nhân văn của Đảng, Nhà nước và ngành y tế.

Gian hàng 0 đồng cho bệnh nhân

Điểm tựa nhân ái

Cùng với các hoạt động tặng quà, BV Việt Đức cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người bệnh như miễn, giảm viện phí cho các trường hợp khó khăn, hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhân và người nhà, tổ chức xe thiện nguyện đưa bệnh nhân về quê khi ra viện, đồng thời xây dựng và duy trì các quỹ hỗ trợ người bệnh trong và sau điều trị.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh khẳng định những hoạt động này góp phần xây dựng văn hóa BV giàu tính nhân văn, thể hiện hình ảnh người thầy thuốc không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái, luôn đồng hành cùng người bệnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Năm 2025, các hoạt động an sinh xã hội và thiện nguyện của BV Việt Đức tiếp tục để lại dấu ấn sâu sắc. Thông qua công tác kêu gọi, kết nối và đồng hành cùng các tổ chức, nhà hảo tâm, tổng giá trị hỗ trợ dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện đã đạt gần 40 tỷ đồng, giúp hàng nghìn người bệnh vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị.

Hơn 600 phần quà trị giá hơn 2,2 tỷ đồng được trao cho bệnh nhân

Bên cạnh đó, những chuyến xe 0 đồng vẫn lặng lẽ lăn bánh mỗi ngày, bền bỉ vượt hơn 51.000 km trong năm qua, đưa người bệnh về quê an toàn, kịp thời đoàn tụ cùng gia đình. Những nghĩa cử thầm lặng ấy tiếp tục khẳng định Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn là điểm tựa nhân ái cho người bệnh trên hành trình điều trị.