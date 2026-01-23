Trung ương thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm làm Tổng bí thư

Sáng 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Dưới sự điều hành của đồng chí Tô Lâm, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng: Bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư, bầu Ban Bí thư, nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cũng trong sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cũng bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 người:

1. Tổng Bí thư Tô Lâm

2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

3. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

4. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng

5. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

6. Chủ tịch Mặt trận TQVN Bùi Thị Minh Hoài

7. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng

8. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an

9. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

10. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN

11. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

12. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

13. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

14. Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Lê Minh Trí

15. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc

16. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

17. Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

18. Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Đoàn Minh Huấn

19. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV.

Ông Trần Cẩm Tú tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu. Ba đồng chí sẽ bầu tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV gồm:

1. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Trước đó, ngày 22/1, Đại hội Đảng lần thứ XIV đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng 7 Ủy viên Bộ Chính trị khác, tiếp tục được tín nhiệm tái cử Trung ương khóa mới.

6 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 Nguyễn Văn Nên.