Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 người. Danh sách vừa được công bố tại phiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiều 23/1, tại lễ bế mạc Đại hội Đảng khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đã bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV gồm:

1. Tổng bí thư Tô Lâm

2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

3. Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú

4. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng

5. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

6. Chủ tịch uỷ ban Trung ương Mặt trận TQVN Bùi Thị Minh Hoài

7. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng

8. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an

9. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

10. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN

11. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

13. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

14. Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí

15. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

15. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc

16. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

17. Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

18. Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Đoàn Minh Huấn

19. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu. Ba đồng chí sẽ bầu tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV gồm:

1. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.