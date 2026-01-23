Tổng bí thư: "Đưa ra khỏi hệ thống những người cơ hội, nói không đi đôi với làm"

Sau khi thông qua nhiều báo cáo quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, Đại hội XIV bế mạc vào chiều nay (23/1).

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng bí thư

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Theo đó, sáng 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng: Bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư, bầu Ban Bí thư, nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Cũng trong sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đã bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 người:

1. Tổng Bí thư Tô Lâm

2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

3. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

4. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng

5. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

6. Chủ tịch Mặt trận TQVN Bùi Thị Minh Hoài

7. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng

8. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an

9. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

10. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN

11. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

12. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

13. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

14. Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Lê Minh Trí

15. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc

16. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

17. Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

18. Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Đoàn Minh Huấn

19. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Đại hội XIV của Đảng khai mạc ngày 20/1 với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày diễn văn bế mạc Đại hội sau khi Ban chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt.

Ông Trần Cẩm Tú tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu. Ba đồng chí sẽ bầu tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV gồm:

1. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội Đảng XIV.

Ông Trần Sỹ Thanh tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại Hội nghị sáng nay, Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với 23 thành viên gồm:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

2. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

3. Ông Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

4. Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Ông Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6. Ông Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

7. Ông Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

8. Ông Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

11. Ông Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

12. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

13. Ông Đinh Văn Tường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

14. Ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

15. Ông Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

16. Ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương

17. Ông Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn 3

18. Ông Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 8

19. Ông Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 6

20. Ông Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A

21. Ông Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1

22. Ông Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, Ủy viên Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương

23. Bà Lê Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được Trung ương bầu tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Toàn tâm toàn lực vì sự nghiệp cao cả của Đảng, của nhân dân

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng bí thư Tô Lâm gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự tin tưởng, tín nhiệm mà Đại hội đã dành cho các đại biểu được bầu. Đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước nhân dân.

Tổng bí thư khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của cách mạng, của nhân dân. Trước toàn thể Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm việc vì dân, phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt, phải bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo uy tín và danh dự của từng đại biểu Ủy viên Trung ương khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục kiên trì xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống phô trương hình thức. Làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong nhân dân, trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc.

Tổng bí thư nhìn nhận chặng đường phía trước có nhiều việc lớn đòi hỏi quyết tâm cao, kỷ luật nghiêm, nỗ lực không ngừng. Ban chấp hành Trung ương quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Cũng tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đại hội, bày tỏ tri ân những Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa tri ân các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên.

Sau đó, 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV ra mắt tại phiên bế mạc Đại hội.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội.

Tại phiên bế mạc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt đàn chủ tịch Đại hội XIV tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện.

Theo ông Tú, đại hội có 815 lượt ý kiến phát biểu. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và đổi mới.

Dự thảo các văn kiện được chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện nhiều vòng, được tổ chức thảo luận lấy ý kiến sâu rộng trong toàn Đảng, trong các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phong phú.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí và đánh giá chất lượng của dự thảo báo cáo. Một số ít kiến nghị đề nghị chỉnh sửa, diễn đạt lại một số nội dung đánh giá nhận định trong dự thảo báo cáo và đề xuất nghiên cứu bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng. Tiểu ban Điều lệ Đảng đã tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý và hoàn thiện dự thảo báo cáo trình hội nghị Trung ương 15 thống nhất thông qua để trình Đại hội XIV của Đảng.

Nhiều nội dung góp ý của đại biểu đã được thể hiện trong báo cáo, Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu và đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo Tiểu ban Điều lệ Đảng tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu tổng kết thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ và đề xuất bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung sửa đổi cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV vào dịp 100 năm thành lập Đảng. Các cơ quan chỉ đạo nghiên cứu hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn của Trung ương ngay trong năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc.

Sau khi đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kết thúc phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất, góp phần đưa đất nước ta mỗi ngày một phá triển; Nhân dân ta mỗi ngày một ấm no, hạnh phúc; Việt Nam ta mỗi ngày một lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.