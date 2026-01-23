Thiếu niên 15 tuổi nát bàn tay trái vì pháo nổ, bác sĩ ra khuyến cáo

Một khoảnh khắc nghịch pháo nổ khiến thiếu niên 15 tuổi đối diện nguy cơ mất vĩnh viễn bàn tay trái. Ca cấp cứu tại Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về các tai nạn do pháo nổ ở trẻ vị thành niên.

Đêm 17/1, Viện Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) tiếp nhận thiếu niên 15 tuổi với bàn tay trái dập nát gần như hoàn toàn, cùng vết thương phần mềm vùng đùi trái, do pháo nổ.

TS.BS Nguyễn Quang Vịnh xử lý vết thương cho nạn nhân

Theo TS.BS Nguyễn Quang Vịnh, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu Viện Chấn thương Chỉnh hình, đây là một trong những trường hợp tổn thương nặng nề điển hình do pháo nổ. Bàn tay người bệnh bị phá hủy gần như toàn bộ, từ da, gân, mạch máu đến xương khớp. Những tổn thương dạng này thường rất phức tạp, khả năng phục hồi các ngón tay vô cùng khó khăn.

Dù được cấp cứu và phẫu thuật khẩn trương ngay trong đêm, sau nhiều nỗ lực của ê kíp, các bác sĩ cũng chỉ có thể giữ lại được hai ngón tay. Toàn bộ vùng gan tay và cổ tay bị dập nát nặng, khiến quá trình điều trị dự kiến kéo dài, cùng với nhiều cuộc phẫu thuật tiếp theo.

Tiên lượng lâu dài cho thấy cháu bé có thể chỉ phục hồi được một phần chức năng rất hạn chế của bàn tay trái.

Theo TS.BS Nguyễn Quang Vịnh, thời gian tới, các bác sĩ sẽ tiếp tục điều trị che phủ các vùng khuyết hổng bằng vạt da. Sau vài tháng, nếu điều kiện cho phép, người bệnh có thể được phẫu thuật chuyển ngón chân lên thay thế cho ngón tay cái đã mất. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản thuận lợi nhất, thiếu niên này vẫn phải chấp nhận mất ít nhất hai ngón tay vĩnh viễn.

Các bác sĩ hội chẩn, đánh giá ca bệnh

Pháo nổ gây thương tật, huỷ hoại tương lai

Trao đổi với VietTimes, TS.BS Nguyễn Quang Vịnh cho biết hằng năm, nhất là ba tháng cận Tết Nguyên đán, Viện Chấn thương Chỉnh hình tiếp nhận rất nhiều ca tai nạn do pháo nổ, nạn nhân chủ yếu là thanh thiếu niên. Đáng lo ngại, những năm gần đây, tai nạn pháo nổ không còn tập trung theo mùa mà xuất hiện rải rác quanh năm.

Theo các bác sĩ, pháo nổ và các vật liệu tự chế gây cháy nổ tạo ra tổn thương hỏa khí có sức tàn phá lớn, thường gây dập nát mô, nhiễm bẩn sâu, nguy cơ nhiễm trùng cao và để lại di chứng nặng nề. Không ít trường hợp mất hoàn toàn bàn tay, cẳng tay, thậm chí tử vong do sốc mất máu hoặc tổn thương đa cơ quan.

“Điều đáng tiếc nhất là những tai nạn do pháo nổ hoàn toàn có thể phòng tránh nhưng vẫn xảy ra rất nhiều. Chỉ vài phút lơ là, các nạn nhân không chỉ mất chức năng chân tay, mà còn có thể đánh đổi cả tương lai học tập, lao động và cuộc sống sau này”, TS.BS Nguyễn Quang Vịnh nhấn mạnh.

Làm gì khi gặp tai nạn pháo nổ

Các bác sĩ khuyến cáo: Nếu không may xảy ra tai nạn pháo nổ, người bị thương cần được băng ép cầm máu, nẹp cố định tạm thời và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Việc giấu giếm, xử lý tại nhà hoặc chậm trễ có thể khiến người bệnh mất đi thời gian vàng trong cấp cứu, làm tăng nguy cơ cắt cụt chi và tử vong.

Từ ca bệnh đáng tiếc này, các thầy thuốc mong muốn gia đình, nhà trường và toàn xã hội tăng cường quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về tác hại của pháo nổ.

Những tiếng pháo tưởng chừng vô hại có thể trở thành bản án suốt đời, khi sức khỏe, tương lai và cả cuộc đời của người trẻ bị đánh đổi chỉ trong khoảnh khắc.