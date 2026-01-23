close Đăng nhập

Tiểu sử Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Xuân Lực

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất bầu Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII Trần Cẩm Tú tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư

Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.