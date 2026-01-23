"Ủy viên Trung ương khóa mới đủ năng lực để gánh vác trọng trách"

"Đây là những đồng chí hội tụ đủ phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng, nhân dân trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư nói về 200 Ủy viên Trung ướng mới được bầu.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo quốc tế.

Tham dự có Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Đoàn Minh Huấn, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh cùng hơn 700 phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

Tổng bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tại buổi họp báo.

Thay mặt Đại hội và Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã thành công rất tốt đẹp. Đây là mốc son trong dòng chảy của dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Tổng bí thư gửi lời cảm ơn báo chí đã lan tỏa tinh thần, khí thế của Đại hội với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đại hội không chỉ thống nhất cao về nội dung văn kiện, chương trình hành động, còn thống nhất rất cao, tập trung trong lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 người. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các cơ quan lãnh đạo của Đảng; phân công các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia vào các công việc.

"Đây là những đồng chí hội tụ đủ phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng, nhân dân trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư nói và tin rằng với sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam hòa bình, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng bí thư Tô Lâm cảm ơn báo chí đã lan tỏa tinh thần, khí thế của Đại hội với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thông tin về những điểm mới của Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết những điểm mới này đều dựa trên sự kế thừa, kết tinh chọn lọc 4.000 năm giữ gìn, xây dựng, phát triển đất nước; trong gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình đổi mới của Đảng.

"Yêu cầu đổi mới phát triển đất nước đòi hỏi tư duy mới, hành động mới. Sự nghiệp đổi mới, chúng tôi đã tiến hành 40 năm nay rồi và sẽ còn được tiếp tục. Đất nước muốn phát triển, muốn mang lại ấm no cho nhân dân thì phải tiếp tục đổi mới. Quan điểm của chúng tôi là sự nghiệp đổi mới liên tục, tiếp tục đổi mới.

Điểm mới dễ nhận thấy là tư duy xây dựng văn kiện. Báo cáo chính trị đã được tích hợp gần như tất cả văn kiện trong 3 báo cáo trọng tâm thành một báo cáo dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện. Đó là tư duy mới, điểm nhấn trong Đại hội lần này.

Điểm mới thứ hai là Đại hội Đảng XIV đặt trong thời điểm lịch sử quan trọng, bối cảnh mới, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, không chỉ trong giai đoạn của nhiệm kỳ XIV này mà phải vươn tới tầm nhìn 2045.

Ban chấp hành Trung ương tiếp tục nhiệm vụ tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh của Đảng. Cương lĩnh này đã được bổ sung hoàn thiện năm 2011, đến năm 2031 kết thúc của nhiệm kỳ này phải có báo cáo về quá trình thực hiện.

Giai đoạn mới, Cương lĩnh phải được hoàn thiện, nâng cao, tiếp tục có Cương lĩnh phát triển với tầm nhìn mới, gắn với bối cảnh năm 2045 khi Việt Nam 100 năm thành lập.

Trả lời câu hỏi Việt Nam cần xây dựng mô hình tăng trưởng như thế nào để đảm bảo mức tăng trưởng 2 con số? Tổng bí thư cho biết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải có trách nhiệm thực hiện; phải xây dựng tầm nhìn cho đất nước 100 năm sau. Đây là nhiệm vụ rất mới, tầm nhìn rất dài, mà nhiệm kỳ Đại hội này có trách nhiệm thực hiện, chứ không phải chỉ tư duy trong nhiệm kỳ của mình.

Lấy khoa học công nghệ làm động lực tăng trưởng

Về việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Tổng Bí thư cho biết Đại hội lần này thiên về hành động. Đây là vấn đề được rút ra từ các nhiệm kỳ trước, nên tính hành động được đề cập rất cao, cụ thể để biến chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng mang lại hiệu quả, để nhân dân nhìn thấy và thụ hưởng được.

Trước đây nhiều chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa đạt được yêu cầu. Lần này, Văn kiện đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thay vì để sau Đại hội như trước đây. Khi Đại hội kết thúc, Bộ Chính trị sẽ ban hành Chỉ thị đầu tiên về tổ chức thực hiện các nội dung của Đại hội Đảng.

Để tăng trưởng 2 con số, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực trung tâm. Mọi điểm nghẽn cần tháo gỡ để khơi thông nguồn lực, đồng thời thiết kế cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Văn hóa liêm chính và trách nhiệm giải trình sẽ được tăng cường, coi nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển.

Sẵn sàng làm cầu nối kiến tạo hòa bình

Trả lời câu hỏi của báo chí quốc tế về vai trò, vị thế của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nói các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu, xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh lương thực, an ninh mạng, chiến tranh…

"Không quốc gia đơn lẻ nào, dù hùng cường thế nào cũng không tự mình giải quyết được các vấn đề lớn như vậy mà cần sự chung tay của quốc tế mới giải quyết được", ông Tô Lâm nói.

Theo Tổng Bí thư, sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã khác so với trước đây. Việt Nam có đủ uy tín, vị thế, trách nhiệm phải tham gia vào các vấn đề của khu vực, quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động quốc tế, viện trợ nhân đạo, cứu hộ, cứu nạn vùng thiên tai, khủng hoảng nhân đạo, tham gia kiến tạo hòa bình ở khu vực cũng như thế giới.

"Chúng tôi sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa trong trung gian, hòa giải, cầu nối giải quyết các tranh chấp, xung đột, kiến tạo hòa bình, an ninh trong khu vực và trên thế giới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đến phiên bế mạc Đại hội Đảng XIV.