Bức tranh trái chiều của doanh nghiệp công nghệ: FPT, CMC ăn nên làm ra, VNG lại báo lỗ

FPT và CMC ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực dù thị trường công nghệ đang gặp nhiều thách thức. Trong khi đó, VNG lại báo lỗ trong quý III sau khi vừa dứt mạch lỗ 7 quý liên tiếp.

Mảng công nghệ của FPT chững lại

CTCP FPT (mã: FPT) hiện là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong 3 lĩnh vực chính gồm công nghệ, viễn thông và giáo dục.

Trong quý III/2025, tập đoàn ghi nhận 17.204 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 8% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 2.901 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 2.434 tỷ đồng, cùng tăng 17% so với cùng kỳ.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Bóc tách cơ cấu doanh thu, mảng công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đạt 10.821 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường quốc tế mang về 8.904 tỷ đồng, trong nước đóng góp 1.917 tỷ đồng.

Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp mảng công nghệ tăng trưởng dưới 10%, trong khi cả 4 quý năm 2024 ghi nhận mức tăng trên 20%.

Tăng trưởng chững lại đến từ mảng gia công phần mềm tại thị trường nước ngoài - động lực tăng trưởng chính - đang chịu áp lực lớn từ cạnh tranh giá thầu ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp trong ngành đẩy mạnh ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI) vào quy trình sản xuất phần mềm, giúp giảm chi phí nhân công và hạ giá dịch vụ nhằm tăng sức cạnh tranh.

Nhìn vào 3 thị trường nước ngoài lớn của FPT là Nhật Bản, châu Á - Thái Bình Dương (APAC) và Mỹ, chỉ duy nhất Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng trên 20% vào quý III, trong khi Mỹ chỉ tăng 6%, còn APAC giảm 15% so với cùng kỳ.

“Trong bối cảnh này, FPT khó duy trì biên lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng mảng công nghệ cao như giai đoạn trước, đặc biệt khi lợi thế về chi phí nhân công đang ngày càng thu hẹp”, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của FPT tăng 10% lên 49.887 tỷ đồng. Mảng công nghệ đóng góp 62% doanh thu, đạt 30.949 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Lãi trước thuế 9.540 tỷ đồng, lãi ròng 6.866 tỷ đồng, tăng lần lượt 17%, 19% so với cùng kỳ. Như vậy, FPT đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 71% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 3 quý.

Khối công nghệ của CMC tăng trưởng tích cực

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã: CMG) là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin niêm yết lớn thứ hai tại Việt Nam, hoạt động trên 4 trụ cột gồm công nghệ và giải pháp, kinh doanh quốc tế, hạ tầng số, giáo dục và nghiên cứu.

Quý II năm tài chính 2025 (1/6/2025 – 30/9/2025), doanh thu công ty đạt 2.420 tỷ đồng, lãi sau thuế 112 tỷ đồng, tăng lần lượt 11%, 49% so với cùng kỳ nhờ các khối kinh doanh đạt kết quả khả quan, chi phí được kiểm soát tốt. Trong đó, lợi nhuận khối công nghệ và giải pháp ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ.

Trong năm tài chính 2025, CMC đặt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số với 2 chiến lược trọng tâm “Chuyển đổi AI” và “Go Global”. Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2025 (1/4/2025 - 30/9/2025) doanh thu CMC đạt 4.630 tỷ đồng tăng 16%, nhuận sau thuế 229 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 47% kế hoạch doanh thu và 49% mục tiêu lợi nhuận năm đặt ra.

VNG quay lại báo lỗ

Trái ngược với kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp trên, CTCP Tập đoàn VNG (mã: VNZ) tiếp tục báo lỗ trong quý III. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 2.894 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Công ty báo lỗ sau thuế hơn 7 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng) do chi phí hoạt động chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là chi phí bán hàng. Còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ghi nhận mức lãi hơn 7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận 7.697 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trò chơi trực tuyến vẫn là mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất (64%) với 4.919 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại từ quảng cáo trực tuyến, các dịch vụ giá trị gia tăng trên internet, nhạc chờ và bản quyền bài hát.

Tính chung 3 quý, VNG báo lỗ sau thuế hơn 7,5 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với khoản lỗ cùng kỳ 596 tỷ đồng.

Kết quả này cũng có thể đánh giá là "tích cực", khi so sánh với mức lỗ sau thuế mà VNG dự kiến trong năm nay là 620 tỷ đồng.

"Mảnh đất" công nghệ còn nhiều triển vọng

Theo Công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ Mỹ Gartner, chi tiêu toàn cầu cho công nghệ thông tin bắt đầu có tín hiệu cải thiện trong quý III sau giai đoạn tạm chững lại trong quý II.

Vì vậy, Gartner đã nâng dự báo tăng trưởng chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu năm 2025 lên 10% so với cùng kỳ, so với mức 7,9% trước đó. Sang năm 2026, mức tăng trưởng được kỳ vọng là tăng 9,8% so với năm liền trước.

Đối với dịch vụ công nghệ thông tin, đơn vị phân tích dự báo sẽ còn đối mặt nhiều thách thức do bất ổn kinh tế toàn cầu kéo dài, với mức tăng trưởng dự kiến tăng 7% so với cùng kỳ trong năm 2025, trước khi phục hồi lên mức 9% so với cùng kỳ vào năm 2026.

Ngược lại, mảng trung tâm dữ liệu tiếp tục là động lực chi tiêu chính, nhờ nhu cầu đầu tư vào hạ tầng phục vụ AI vẫn tốt. Trong khi đó, tình hình tiêu thụ thiết bị di động và máy tính cá nhân (PC) ghi nhận kết quả khả quan trong năm nay.

Bên cạnh đó, Gartner còn cho rằng, chi phí phần mềm đang trở nên cao hơn, do các tính năng GenAI đã và đang được tích hợp rộng rãi trong hầu hết các sản phẩm.