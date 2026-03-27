SHS hướng tới Top 10 công ty chứng khoán về hiệu quả hoạt động

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, với các nội dung liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Đại hội năm nay diễn ra trong bối cảnh SHS bước vào giai đoạn chuyển đổi chiến lược, hướng tới mô hình định chế tài chính đầu tư hiện đại, đồng thời củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững và dài hạn.

SHS dự kiến sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 17/04/2026.

Theo tài liệu công bố, SHS sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 nhằm tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng cho tăng trưởng và triển khai các định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, vốn điều lệ trước phát hành của Công ty là 8.994,6 tỷ đồng, dự kiến tăng thêm tối đa khoảng 1.069,7 tỷ đồng, tương ứng phát hành 106.973.111 cổ phiếu. Mức tăng vốn này nằm trong lộ trình tăng vốn lớn của SHS, phù hợp với quy mô hiện tại, nhu cầu sử dụng vốn và diễn biến của thị trường.

Phương án tăng vốn được triển khai thông qua ba cấu phần chính, bao gồm: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5% (tương ứng 44.973.111 cổ phiếu) để thưởng cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với tỷ lệ 5,23% (47.000.000 cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1,67% (15.000.000 cổ phiếu).

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của SHS dự kiến tăng lên tối đa khoảng 10.064,4 tỷ đồng. Việc tăng vốn ở mức hợp lý trong giai đoạn hiện tại không chỉ giúp củng cố nền tảng tài chính, mà còn tạo dư địa để Công ty từng bước mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.

Nguồn vốn bổ sung dự kiến sẽ được ưu tiên cho hoạt động mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ, đầu tư, và nâng cấp hạ tầng công nghệ. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội từ tiến trình nâng hạng và dòng vốn đầu tư gia tăng, việc tăng vốn được xem là bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Cùng với phương án tăng vốn, SHS cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Theo đó, cổ đông SHS sẽ nhận được 5% cổ tức bằng tiền mặt, và 5% cổ phiếu thưởng.

Định hình chiến lược tăng trưởng bền vững cho giai đoạn 2026–2030

Trong giai đoạn 2026-2030, SHS định hướng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, từng bước chuyển dịch từ các động lực mang tính chu kỳ sang xây dựng nền tảng lợi nhuận ổn định, có khả năng dự báo và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Định hướng này nhằm nâng cao tính bền vững của hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo dư địa để doanh nghiệp tận dụng các cơ hội trong các chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường.

SHS đặt mục tiêu nâng cao vị thế trên thị trường, hướng tới vị thế Top 5 thị phần môi giới chứng khoán, Top 10 công ty chứng khoán về hiệu quả hoạt động, đồng thời từng bước cải thiện thị phần môi giới, tiến tới nhóm dẫn đầu. SHS cũng định hướng phát triển theo mô hình định chế tài chính đầu tư hiện đại, định hướng phát triển theo mô hình định chế tài chính đầu tư, cung cấp hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Định hướng này được triển khai trên các trụ cột chiến lược gồm: nâng cao tư duy hướng tới khách hàng, tăng cường năng lực tổ chức và con người, đẩy mạnh đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ thống quản trị và hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2026 được xác định là năm khởi đầu cho quá trình chuyển đổi chiến lược của SHS, với các trọng tâm như phát triển mô hình cung cấp giải pháp tài chính toàn diện (One-Stop Shop), xây dựng nền tảng quản lý tài sản (Wealth Management), nâng cao năng lực các mảng kinh doanh cốt lõi và cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ.

Trên cơ sở đó, theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ, năm 2026 SHS đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.718 tỷ đồng. Mức kế hoạch này được xây dựng trên nền kết quả năm 2025 tăng trưởng cao, khi doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra, lần lượt trên 60% và hơn 20%, đồng thời phản ánh cách tiếp cận chủ động của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường năm 2026 dự báo còn nhiều biến số khó lường.

Trong giai đoạn chuyển mình và tái cấu trúc các mảng kinh doanh, việc duy trì quy mô doanh thu và lợi nhuận ở mức cao được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng hoạt động, tối ưu hiệu quả và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Với mặt bằng quy mô và hiệu quả hiện tại, kế hoạch 2026 của SHS thuộc nhóm đầu ngành, thể hiện định hướng phát triển bền vững thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn.

Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ phát triển mới, những bước đi đồng bộ về tăng vốn, tái cấu trúc và đầu tư nền tảng đang đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của SHS. Đây không chỉ là sự nâng cấp về quy mô, mà là quá trình chuyển mình toàn diện, hướng tới một SHS hiện đại hơn, hiệu quả hơn và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội lớn của thị trường trong tương lai, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông và khách hàng.