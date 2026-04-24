SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, với trọng tâm mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành 40 triệu cổ phiếu ESOP, tăng vốn điều lệ Ngân hàng lên 34.688 tỷ đồng.

Tăng trưởng ổn định, khẳng định vị thế

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo SeABank đã báo cáo cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2025. Cụ thể, so với năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng năm 2025 đạt 6.868 tỷ đồng, tăng 13,73% và hoàn thành 106% kế hoạch; tổng tài sản đạt 396.443 tỷ đồng, tăng 21,72% và hoàn thành 111% kế hoạch. Các chỉ số hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 1,53% và 14,62%; tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được kiểm soát ở mức 2,06%. Kết thúc năm 2025, tỷ lệ CAR riêng lẻ và hợp nhất của SeABank lần lượt đạt 13,34% và 13,39%, nằm trong nhóm các ngân hàng có CAR cao nhất hệ thống.

Ngân hàng tiếp tục được Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3 cho danh mục tiền gửi dài hạn, đồng thời giữ nguyên xếp hạng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) ở mức B1 với triển vọng phát triển Ổn định trong năm 2025. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Moody’s duy trì các đánh giá này, phản ánh nền tảng tài chính vững chắc và hiệu quả quản trị rủi ro của Ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng còn được vinh danh ở các giải thưởng uy tín như: Top 1000 Ngân hàng thế giới năm 2025 (#708 do Tạp chí The Banker bình chọn; BXH 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (#277) của Fortune Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500); Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe công bố; ESG Business Awards 2025 do tạp chí ESG Business – Asian Banking & Finance trao tặng; …

Gia tăng nội lực, tăng cường quản trị rủi ro

Bám sát chiến lược phát triển bền vững, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026 của SeABank. Theo đó, Ngân hàng đặt mục tiêu: Lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, tăng 3%; Tổng tài sản tăng trưởng 10%; tăng trưởng Nguồn huy động đạt 23%; Cấp tín dụng tăng trưởng 17%; ROE đạt 13,0% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%.

Đặc biệt, nhằm tăng cường nội lực tài chính, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ SeABank lên 34.688 tỷ đồng bằng 2 phương án: phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20,5% và phát hành 40 triệu cổ phiếu cho CBQL theo chương trình ESOP. Việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp SeABank nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đảm bảo các hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực quốc tế Basel III, tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động tín dụng, đầu tư công nghệ và vận hành trong năm 2026.

Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát SeABank nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, ĐHĐCĐ đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh vì lý do cá nhân, đồng thời thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Liệu (sinh năm 1969) – chuyên gia với hơn 33 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính – ngân hàng vào Ban kiểm soát SeABank. Ông Liệu là Thạc sĩ Chính sách công (Đại học Tổng hợp Hitotsubashi, Nhật Bản) và Cử nhân Ngân hàng (Đại học Kinh tế Quốc dân), từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại các tổ chức tài chính lớn, tiêu biểu như Trưởng Phòng Quan hệ Quốc tế, Trưởng phòng Quản lý các dự án tín dụng quốc tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chuyên gia phân tích Đầu tư tài chính – Văn phòng đại diện công ty Clearwater Capital Partners; Trợ lý Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Giám đốc Pháp chế tuân thủ, quản lý rủi ro, đạo đức kinh doanh tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC Việt Nam.

Việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát có năng lực chuyên môn cao và am hiểu sâu sắc về quản trị rủi ro được kỳ vọng sẽ củng cố hiệu quả giám sát, tăng cường tính độc lập và minh bạch của Ban kiểm soát, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo các thông lệ quốc tế. Đây cũng là bước đi quan trọng giúp Ngân hàng hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro, đảm bảo các chuẩn mực Basel III và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng an toàn.

ĐHĐCĐ SeABank năm 2026 kết thúc với sự đồng thuận cao của các cổ đông, thể hiện rõ sự tin tưởng vào định hướng chiến lược và năng lực điều hành của HĐQT và Ban Lãnh đạo Ngân hàng. Việc các nội dung trọng tâm được Đại hội thông qua, cùng định hướng nhất quán theo đuổi chiến lược phát triển bền vững gắn với các tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để SeABank mở rộng quy mô hoạt động, củng cố năng lực tài chính và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững trong thời gian tới.