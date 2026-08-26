Nữ giáo sư gây sốc với tuyên bố “người Malaysia từng biết bay”

Một giáo sư Malaysia gây tranh cãi với tuyên bố người Malaysia cổ đại từng biết bay, dạy “kung fu bay” cho người Trung Quốc và nhiều giả thuyết lịch sử khác.

Một trường đại học Hồi giáo tại Malaysia đã chính thức lên tiếng tách mình khỏi một học giả từng gây chú ý trên mạng xã hội với những tuyên bố gây tranh cãi về nền văn minh Malay cổ đại, trong đó có quan điểm cho rằng người Malaysia từng biết bay và truyền dạy “kung fu bay” cho người Trung Quốc.

Trong tuyên bố hôm Chủ nhật tuần trước, Đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia (IIUM) cho biết Solehah Yaacob, cựu giáo sư ngôn ngữ học của trường, đã bị chấm dứt công tác học thuật từ ngày 27/4 và không còn quyền nhận mình có bất kỳ mối liên hệ nào với trường.

Văn phòng Truyền thông, Vận động và Quảng bá của IIUM nhấn mạnh Solehah hiện bị cấm sử dụng bất kỳ chức danh, vị trí hoặc danh nghĩa chính thức nào gắn với trường.

“Bà ấy không còn là giáo sư và không có quyền tuyên bố có bất kỳ mối liên hệ nào với trường”, IIUM cho biết. Trường kỳ vọng sự làm rõ này sẽ giúp tránh hiểu lầm, đồng thời bảo vệ tính liêm chính và uy tín học thuật của IIUM.

Solehah hiện đang phản đối quyết định chấm dứt công tác tại Tòa án Lao động Malaysia và cáo buộc trường đại học có cách hành xử thiếu chuyên nghiệp.

Trao đổi với Free Malaysia Today, bà cho biết Bộ Giáo dục Đại học Malaysia đã trao cho mình một giấy khen trong khuôn khổ đánh giá nghiên cứu Malaysia chỉ một ngày trước khi bà bị sa thải.

“Tôi bị sa thải chỉ trong vòng 24 giờ và không được phép kháng cáo”, bà nói. Solehah cho biết IIUM từng đề nghị trả cho bà khoản tiền tương đương sáu tháng lương để chấm dứt vụ việc, nhưng bà từ chối.

Solehah bắt đầu gây tranh cãi vào năm ngoái khi tuyên bố người Malaysia cổ đại có khả năng bay và từng truyền dạy cho người Trung Quốc nghệ thuật “kung fu bay”.

Một tháng sau, bà tiếp tục cho rằng người La Mã cổ đại từng học kỹ thuật đóng tàu từ các thủy thủ Malaysia. Đầu tháng này, bà còn đưa ra giả thuyết rằng nguồn quặng sắt phong phú tại bang Kedah có thể bắt nguồn từ những trận mưa thiên thạch, trong đó núi Gunung Jerai là một trong những địa điểm được cho là từng hứng chịu thiên thạch.

Một số tuyên bố gây tranh luận khác của Solehah liên quan đến Khadijah, người vợ của Nhà tiên tri Muhammad, mà bà cho rằng có mối liên hệ với thế giới Malaysia.

Bà cũng chỉ trích các xã hội Malaysia thời kỳ đầu vì chịu ảnh hưởng của Hindu giáo và Phật giáo, đồng thời từng vấp phải phản ứng dữ dội vì một bài nghiên cứu học thuật năm 2018 sử dụng một bài viết châm biếm từ trang The Onion làm nguồn dẫn.

Các sử gia và giới học thuật nhiều lần cho rằng những lập luận của Solehah thiếu cơ sở logic và có thể gây tổn hại đến nhận thức đúng đắn về lịch sử.

James Chin, học giả về nghiên cứu châu Á tại Đại học Tasmania, cho biết những phát biểu của Solehah đã thu hút một lượng lớn người theo dõi trong cộng đồng Malaysia. Ông nói bà thậm chí phát triển thêm hoạt động kinh doanh các tour du thuyền có thu phí, trong đó nội dung chuyến đi được xây dựng xoay quanh những giả thuyết lịch sử của mình.

Ngày 24/6, Solehah quảng bá mình là diễn giả của chương trình “Islamic Civilisation Voyage 3.0”, một chuyến du thuyền kéo dài bốn ngày ba đêm, khởi hành từ Port Klang đến Phuket trong thời gian từ ngày 30/11 đến 3/12.

Bài thuyết trình của bà với chủ đề “The Mystery of the Roman Ship Deception” (Bí ẩn về vụ lừa đảo trên tàu La Mã) dự kiến được tổ chức trên tàu Adora Mediterranea, trong khuôn khổ một chuyến du lịch được quảng bá là phục vụ theo tiêu chuẩn halal và không có casino.

“Những chuyến du thuyền này được thiết kế đặc biệt để chứng minh và xác thực những phát hiện nghiên cứu của bà ấy bằng cách đưa hành khách đến chính những địa điểm được cho là củng cố các tuyên bố đó. Tôi không đùa đâu”, ông Chin nói trong một tuyên bố ngày 12/8.

Chin ủng hộ quyết định chấm dứt công tác của Solehah tại IIUM, cho rằng những tranh cãi kéo dài đã gây tổn hại đến danh tiếng của trường, trong khi nữ học giả cũng tuyên bố sẽ tiến hành các bước pháp lý chống lại trường đại học.

Ông cho biết Solehah đã đưa ra nhiều tuyên bố tương tự trong những năm gần đây mà dường như không phải đối mặt với hậu quả đáng kể, cho đến khi những phát biểu này bùng nổ trên mạng xã hội.

“Điều đáng chú ý là IIUM đã hành động sau làn sóng phản ứng trên mạng xã hội”, ông Chin nói với This Week in Asia, đồng thời ví một số tuyên bố của Solehah với phong cách “lịch sử giả” thường xuất hiện trong chương trình truyền hình gây tranh cãi của Mỹ Ancient Aliens.

Chin cũng lưu ý Solehah đã xây dựng một sự nghiệp song song bên ngoài trường đại học, thu khoảng 200 USD cho mỗi buổi hội thảo, bên cạnh việc xuất hiện trong các chuyến du thuyền halal.

Đây là lần thứ hai chỉ trong hơn một tuần IIUM trở thành tâm điểm chú ý. Trước đó, trường đã hủy một buổi diễn thuyết có sự tham gia của Abdul Razak Baginda, cựu cố vấn của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người từng bị tòa án xác định phải chịu trách nhiệm dân sự liên quan đến cái chết của Altantuya Shaariibuu, một phụ nữ Mông Cổ bị sát hại tại Malaysia năm 2006.

“Các trường đại học phải chịu trách nhiệm về những gì họ làm, bởi trong một thời gian dài đã có rất nhiều điều vô lý diễn ra tại các trường đại học Malaysia, khi một số học giả đưa ra đủ loại phát biểu điên rồ”, ông Chin nhận xét.

Theo SCMP