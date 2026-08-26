Cục CSGT hướng dẫn tài xế ô tô giữ khoảng cách khi cao tốc đông xe, ùn tắc

Khi cao tốc đông xe hoặc ùn tắc, khoảng cách an toàn không còn được xác định đơn giản theo một con số cố định. Cục CSGT vừa hướng dẫn cách xử lý để tài xế bảo đảm an toàn và tránh vi phạm.

Hai trường hợp đầu tiên bị xử phạt

Ngày 26/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) lập biên bản 2 lái xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Hai trường hợp bị xử phạt gồm anh N.V.Đ (sinh năm 1984, ở Ninh Bình), điều khiển xe khách 24 chỗ biển số 18H-038.XX và anh N.V.T (sinh năm 1981, ở Ninh Bình), điều khiển xe khách 24 chỗ biển số 18H-063.XX.

Theo quy định, mỗi lái xe sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc.

Đây là những trường hợp đầu tiên bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc này.

Cao tốc đông xe, ùn tắc, tài xế giữ khoảng cách thế nào?

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tốc độ trên 60km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m sẽ bị tính là vi phạm.

Cục CSGT cho biết khi xe chạy ở tốc độ 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m; 60 đến 80 km/h là 55m; 80 đến 100 km/h là 70m; 100 đến 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.

Như vậy, mốc 55m không áp dụng cho mọi trường hợp, mà tương ứng với phương tiện chạy trên 60 đến 80 km/h trong điều kiện giao thông, thời tiết thuận lợi.

Cục CSGT sẽ chính thức xử phạt các tài xế vi phạm lỗi “Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.



"Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình.

Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông", Cục CSGT thông tin.

Theo Cục CSGT, trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Theo cục CSGT, giữ khoảng cách an toàn không phải là quy định để "làm khó" tài xế, mà tạo một thói quen an toàn giúp bạn bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây phương tiện di chuyển khoảng 28m. Với khoảng cách 100m, tài xế chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống.

Cao tốc đông xe, tài xế phải giữ khoảng cách bao nhiêu mét để không bị phạt?. Ảnh: VGP.

Theo thống kê của Cục CSGT, hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến các vụ tai nạn dồn toa hàng loạt vô cùng thảm khốc.

Vì vậy, Cục CSGT cho rằng để phòng ngừa tai nạn triệt để cần phải chấp hành nghiêm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, ngay từ khi nguy cơ chưa biến thành hậu quả.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường ứng dụng tối đa hệ thống camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp hành vi vi phạm.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế khi lưu thông trên cao tốc cần chủ động điều chỉnh tốc độ và khoảng cách theo điều kiện thực tế, đặc biệt khi mật độ phương tiện tăng cao, thời tiết xấu hoặc tầm nhìn hạn chế.