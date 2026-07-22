Động lực nào giúp ACB đạt lợi nhuận hơn 10.700 tỷ đồng sau nửa năm?

Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã CK HOSE: ACB) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 10.700 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2026, dư nợ tín dụng của ACB đạt gần 746.000 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành.

Đáng chú ý, cho vay bán lẻ và SME bắt đầu hồi phục tích cực trong quý II khi lần lượt tăng 3,8% và 5% so với cuối quý I - mức tăng trưởng cao nhất trong 4 quý vừa qua.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.700 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Trong đó tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần đạt gần 14.800 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý Biên lãi ròng (NIM) trong riêng quý II cải thiện tích cực lên mức 3,02% - tăng gần 0.2 điểm phần trăm so với quý I, một phần nhờ vào sự phục hồi của bán lẻ và SME cùng với các sản phẩm mới có biên lãi ròng cao.

Đối với nguồn thu ngoài lãi, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác đóng góp lên tới hơn 1.455 tỷ đồng vào tổng thu nhập của toàn tập đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của các công ty con tăng 42% so với cùng kỳ, đóng góp vào lợi nhuận chung gần 8%. Nổi bật là ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 737 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ, trong khi các công ty thành viên khác như ACBC, ACBA và ACBL cũng ghi nhận tăng trưởng, đóng góp tích cực vào bức tranh tài chính chung của toàn tập đoàn.

Tính đến cuối quý II/2026, tổng huy động vốn đạt gần 776.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Động lực quan trọng nhất đến từ sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đạt hơn 30.000 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với đầu năm.

Huy động Chứng chỉ tiền gửi từ khách hàng tăng 258% so với đầu năm, chiếm gần 93% tăng trưởng của Chứng chỉ tiền gửi trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ CASA (tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn) của ACB vẫn duy trì ở mức 22%, góp phần tối ưu chi phí huy động vốn.

Tại thời điểm cuối quý II/2026, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) đạt 105%.

Tại thời điểm cuối quý II/2026, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức khoảng 29,1%, thấp hơn đáng kể so với quy định mới của NHNN là 40%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được kiểm soát ở mức 81,4%, thấp hơn mức trần 85%, qua đó duy trì dư địa thanh khoản và sự chủ động trong hoạt động cấp tín dụng.

Trong quý 2/2026, ACB đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng giá trị gần 3.600 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng cũng đã triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 13%, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 58.000 tỷ đồng. Sau khi thực hiện chia cổ tức, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Thông tư 14 đạt 11,8%, duy trì ở mức cao so với yêu cầu của NHNN.