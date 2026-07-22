Áp lực xả hàng dồn dập ngay đầu phiên, PNJ rơi về vùng giá thấp nhất gần 6 năm

Sau phiên bị xả mạnh hôm qua, gần 11 triệu cổ phiếu PNJ sáng nay tiếp tục nằm “la liệt” ở mức giá sàn để chờ được mua lại. Tình trạng này cho thấy áp lực bán vẫn rất lớn dù cổ phiếu này đã giảm sâu từ đỉnh.

Sau khi bị nằm sàn vào phiên 21/7, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận mở cửa sáng 22/7 cũng tiếp tục rơi vào cảnh bị “đạp” mạnh.

Ngay những phút đầu tiên sau phiên ATO, cổ phiếu của công ty bán lẻ đá quý này rơi thẳng đứng về 35.500 đồng/cp, với khối lượng khớp lệnh hơn 7 triệu đơn vị.

Trong khi đó, gần 11 triệu cổ phiếu đang nằm “la liệt” ở mức giá sàn để chờ được mua lại.

Tình trạng này cho thấy áp lực bán vẫn rất lớn dù cổ phiếu này đã giảm sâu từ đỉnh.

So với đỉnh lịch sử thiết lập cuối tháng 1/2026, thị giá PNJ đã “bốc hơi” 58%. Đây là mức thấp nhất trong gần 6 năm của cổ phiếu này, kể từ tháng 12/2020. Vốn hóa thị trường tương ứng còn chưa tới 18.200 tỷ đồng, tương ứng mất hơn 25.000 tỷ đồng vốn hóa chỉ sau nửa năm.

Khối lượng khớp lệnh của PNJ từ lúc xảy ra biến cố vào ngày 2/7. Nguồn: PH tổng hợp.

Trước đó, hai phiên gần nhất vào ngày 17/7 và 20/7, cổ phiếu PNJ vẫn mang sắc xanh. Tuy nhiên, việc xả mạnh cổ phiếu xuất hiện trở lại khi chiều 21/7 vừa qua, PNJ đã tổ chức buổi họp báo và công bố nhiều thông tin gây chú ý.

Ông Phan Quốc Công – Tổng Giám đốc PNJ đã thừa nhận tại họp báo rằng công ty đang chịu áp lực thanh khoản sau vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương liên quan đến cựu giám đốc P-Lab.

Theo ông Công, khi sự việc mới bùng phát, ban lãnh đạo đánh giá đây là sai phạm cá nhân, mang tính đơn lẻ. Nhưng diễn biến thị trường những tuần qua cho thấy niềm tin vào kim cương đã bị tổn thương trên phạm vi toàn ngành, không riêng PNJ. "Cần thời gian để hiểu đúng vấn đề", ông nói.

Theo đại diện PNJ, nguyên nhân dẫn đến áp lực thanh khoản không nằm ở việc thiếu nguồn lực, công ty đã chuẩn bị vài nghìn tỷ đồng cho chương trình mua lại sản phẩm kim cương từ khách hàng và quá trình này "đang diễn ra suôn sẻ".

Vấn đề nằm ở vòng quay vốn: Lượng hàng mua lại cần thời gian xử lý trước khi có thể đưa trở lại kinh doanh, khiến dòng tiền không xoay vòng kịp như điều kiện bình thường.

Con số được công bố tại họp báo cho thấy rõ mức độ lệch pha của dòng tiền: từ khi biến cố xảy ra, tổng doanh số bán ra của PNJ chỉ bằng 1/5 doanh số mua vào.

Ông Công gọi đây là giai đoạn "điều chỉnh ngắn hạn" và khẳng định nền tảng của doanh nghiệp không bị lung lay: "Chúng tôi vẫn còn con người, vẫn còn hệ thống". Các ngành hàng ngoài kim cương, vốn chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu trang sức của PNJ vẫn tăng trưởng bình thường.

Để giảm áp lực lên dòng tiền, PNJ cho biết đang cân đối chặt chẽ dòng tiền vào - ra nhằm không ảnh hưởng đến hoạt động chung, đồng thời điều hướng nhu cầu của khách hàng theo hướng "tối đa hóa lợi ích" cho họ.

Cụ thể, công ty khuyến khích khách đổi sản phẩm kim cương sang các dòng sản phẩm khác (ngang giá, hoặc trên giá) trong hệ thống, kèm chính sách khuyến mại.

Để bảo đảm vận hành ổn định, PNJ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với các giao dịch của khách hàng. Tuy nhiên, thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước đây, doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả theo lộ trình sau khi hoàn tất kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp.

Trong trường hợp tổng nhu cầu giao dịch vượt hạn mức xử lý trong ngày, PNJ khẳng định vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo. Doanh nghiệp nhấn mạnh đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời và sẽ được điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại ổn định.

Cũng trong chiều qua 21/7, PNJ bắt đầu áp dụng chính sách mới đối với hoạt động thu mua vàng 9999 mang thương hiệu của mình.

Theo đó, sau khi tiếp nhận tài sản và hoàn tất hồ sơ hợp lệ (ngày T), doanh nghiệp sẽ thanh toán trong 5 đợt gồm 10%, 20%, 25%, 25% và 20%, kéo dài tổng cộng 120 ngày. Nếu thời điểm thanh toán trùng ngày nghỉ hoặc ngày lễ, khoản tiền sẽ được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo.

Ghi nhận tại cửa hàng PNJ tối 21/7. Ảnh: PH.

Tối 21/7, chị H có mặt tại một cửa hàng PNJ (TP Huế) để bán vàng theo nhu cầu cá nhân. Theo ghi nhận, nhân viên hẹn khách hàng quay lại vào chiều hôm sau (tức 22/7) từ 15h – 17h do phía thương hiệu đang có sự điều chỉnh về chính sách thu mua.

Nhân viên PNJ cho biết nhu cầu người dân đang giao dịch rất mạnh, nên công ty vừa có chính sách thu mua mới, điều này làm giảm áp lực thanh khoản lên toàn hệ thống.