Tiền lương nhân viên LPBank có thể mua hơn 2 chỉ vàng SJC

Tiền lương bình quân của mỗi nhân viên LPBank đạt 33,8 triệu đồng/tháng, tăng so với mức 24,2 triệu đồng/tháng của cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) có 9.548 nhân viên, giảm 49 người so với cuối năm ngoái (9.597 nhân viên), thông tin từ BCTC quý II của nhà băng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, ngân hàng chi 2.141 tỷ đồng chi phí cho nhân viên, tăng 38% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí lương và phụ cấp LPBank là hơn 1.962 tỷ đồng, tăng 40% so với nửa đầu năm 2025.

Tiền lương bình quân của mỗi nhân viên LPBank đạt 33,8 triệu đồng/tháng, tăng 40% so với mức 24,2 triệu đồng/tháng của cùng kỳ.

Nếu tính cả phụ cấp và các khoản thu nhập khác, thu nhập bình quân đạt 36,9 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 37% so với mức 26,9 triệu đồng/tháng.

Tính đến 11h30 ngày 22/7, giá vàng SJC bán ra ở mức 147.000 đồng/lượng. Ước tính với số tiền lương như trên, nhân viên LPBank mỗi tháng có thể mua được hơn 2 chỉ vàng SJC.

Nguồn: Thuyết minh BCTC của LPBank.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm nay, LPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 7.767 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ tiếp tục là điểm sáng khi lãi thuần tăng 54% lên 2.582 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối gấp 2,5 lần cùng kỳ, vượt mốc 457 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 30% lên 87 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng LPBank trong 6 tháng đầu năm 2026 vượt 1.551 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 5.973 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 4.800 tỷ đồng, hai chỉ tiêu này cùng giảm 3% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.465 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Tính đến cuối quý II, tổng nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) của LPBank hơn 8.000 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với cuối năm 2025. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 953 tỷ đồng lên 1.530 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng từ 1.389 tỷ đồng lên 2.066 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn tăng từ 4.312 tỷ đồng lên 4.423 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến ngày 30/6, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của LPBank là 1,85%.

Nguồn: Thuyết minh BCTC của LPBank.

Năm nay, LPBank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản thêm 1,6%, đạt 615.600 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng thị trường 1 dự kiến tăng 11,7%, đạt 437.581 tỷ; huy động thị trường 1 phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế và tình hình thị trường, đảm bảo tối ưu hóa bảng cân đối kế toán.

Với mục tiêu tăng trưởng tài sản kể trên, ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 14.982 tỷ đồng, tăng 5% so với năm liền trước. Nếu hoàn thành kế hoạch này, đây vẫn là kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động ngân hàng.

Lý giải về kế hoạch kinh doanh được cho là thận trọng này, lãnh đạo LPBank cho biết trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế đang có nhiều biến động khó lường, tác động từ chính sách thuế quan, chiến tranh và căng thẳng địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và LPBank nói riêng.