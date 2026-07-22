Vingroup chuyển nhượng 10% vốn tại Techcom Life cho One Mount

CTCP One Mount Group vừa trở thành cổ đông mới tại Techcom Life với tỷ lệ sở hữu 10% vốn điều lệ, đây là phần vốn nhận chuyển nhượng từ Vingroup.

CTCP Bảo hiểm nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) vừa cho biết vào ngày 20/7, công ty ghi nhận thay đổi cơ cấu cổ đông.

Cụ thể, CTCP One Mount Group trở thành cổ đông mới với tỷ lệ sở hữu 10% vốn điều lệ tại Techcom Life, đây là phần vốn nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn Vingroup.

“Việc thay đổi này không làm ảnh hưởng đến vốn điều lệ, các chỉ tiêu tài chính cốt lõi cũng như quyền lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm tại Techcom Life”, công ty nhấn mạnh.

Công ty bảo hiểm nhân thọ Techcom Life chính thức được cấp phép hoạt động vào ngày 16/7/2025. Thời hạn hoạt động của công ty là 50 năm từ ngày được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Thời điểm thành lập, Techcom Life có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng. Trong đó, Techcombank góp 1.040 tỷ đồng, tương đương 80% vốn.

Sau đó không lâu, Techcombank rót thêm 800 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ Techcom Life lên 2.100 tỷ đồng.

Mới đây nhất, HĐQT ngân hàng Techcombank quyết định tăng thêm vốn góp tại Techcom Life với số tiền tối đa 2.400 tỷ đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ Techcom Life sẽ chạm ngưỡng 4.300 tỷ đồng, thuộc nhóm công ty bảo hiểm nhân thọ vốn lớn nhất tại Việt Nam.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Techcom Life hiện nằm trong Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về doanh thu khai thác mới trong những tháng đầu năm 2026, đồng thời duy trì vị trí số 1 ở kênh bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng).

Hiện nay, xu hướng bancassurance không còn dừng ở vai trò trung gian phân phối. Nhiều ngân hàng muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bảo hiểm, từ khai thác dữ liệu khách hàng đến thiết kế sản phẩm và chăm sóc sau bán hàng.

Trước Techcombank, nhiều ngân hàng đã nhập cuộc sân chơi bảo hiểm như VietinBank với Bảo hiểm VietinBank (VBI), SHB với Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), HDBank với Bảo hiểm HD (HD Insurance - HDI), Agribank với Bảo hiểm Agribank (ABIC), BIDV với Bảo hiểm BIDV (BIC), MB với Bảo hiểm Quân đội (MIC), LPBank với Bảo hiểm LPBank (LPBI)…

Tương tự như trường hợp của VPBank, dù đã có công ty hoạt động trong mảng phi nhân thọ là Bảo hiểm OPES nhưng ngân hàng vẫn lên kế hoạch lập thêm 1 công ty con chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Hay mới đây nhất, ACB dự kiến thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ ACB (ACB Insurance).

TPBank dự kiến thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tên là CTCP Bảo hiểm Phi nhân thọ Tiên Phong (TPBIns). Trong đó, ngân hàng sở hữu trên 50% vốn điều lệ, giá trị đầu tư tối đa là 400 tỷ đồng.