Đối mặt với “bão giá” nhiên liệu, hàng không Việt Nam vẫn tăng trưởng cao

6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt hơn 45 triệu hành khách.

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Ngày 22/7, Cục Hàng không (Bộ Xây dựng) có báo cáo về tình hình hoạt động vận tải hàng không 6 tháng đầu năm và triển khai các hoạt động 6 tháng cuối năm 2026.

Theo đó, Cục Hàng không cho biết hoạt động vận tải hàng không 6 tháng đầu năm diễn ra trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động, đặc biệt là tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông làm giá nhiên liệu Jet A1 tăng cao.

Trước tình hình này Cục Hàng không Việt Nam đã kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tác động của việc tăng giá nhiên liệu hàng không như hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp;

Miễn một số khoản phí, lệ phí cho các doanh nghiệp hàng không, qua đó hoạt động vận tải hàng không diễn ra ổn định, an toàn, thông suốt, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách, vận tải hàng hoá.

Kết quả hoạt động vận tải hàng không 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục có sự tăng trưởng cao. Tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 45,49 triệu hành khách và 813 nghìn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 9,8% về hành khách và 16,4% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2025.

Về đội tàu bay, đến cuối tháng 6/2026, tổng số lượng tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam khai thác vận chuyển thường lệ là 225 tàu bay, tăng 21 tàu bay so với cùng kỳ năm trước.

Về tần suất khai thác hè 2026, ghi nhận có 4 hãng hàng không Việt Nam và 77 hãng hàng không nước ngoài khai thác thường lệ các đường bay quốc tế kết nối đến Việt Nam với tổng tần suất khai thác đạt 3.089 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, tăng 273 chuyến/tuần, tương đương gần 10% so với mùa hè 2025.

Về các đường bay nội địa được các hãng hàng không Việt Nam khai thác với tần suất 6.094 chuyến bay mỗi tuần, tăng tới 1.816 chuyến/tuần so với mùa hè 2025.