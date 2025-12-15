Cơ hội vàng cuối năm: Vốn hơn 500 triệu đồng vẫn dễ dàng “chốt” nhà phố mặt tiền Vinhomes

Nhà phố mặt tiền được xem là phân khúc đòi hỏi vốn lớn. Tuy nhiên, tại Tây Bắc TP.HCM, với suất đầu tư ban đầu chỉ hơn 500 triệu đồng, khách hàng đã có thể tiếp cận dòng sản phẩm này.

Chính sách tài chính linh hoạt giúp áp lực dòng tiền được giải phóng, đưa Vinhomes Green City trở thành điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư dịp cuối năm.

Những nền tảng để giá bật tăng

Dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển về thị trường vệ tinh Tây Bắc TP.HCM - nơi mặt bằng giá còn “dễ thở” và dư địa tăng trưởng rõ ràng. Hạ tầng chính là đòn bẩy then chốt mở khóa tiềm năng khu vực với tâm điểm chính là Vinhomes Green City.

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) giữ vai trò trục kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Tây Bắc

Trong đó, tuyến Metro số 2, trục kết nối chiến lược giữa trung tâm TP.HCM và khu Tây Bắc, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và “chốt” ngày khởi công vào 15/1/2026 tới, tạo nên lực đẩy lớn cho thị trường. Trên thực tế, giá bất động sản quanh tuyến Metro số 1 đã tăng từ 50% đến 200% trong giai đoạn trước và sau khi tuyến này vận hành. Kịch bản tương tự được dự báo sẽ lặp lại với khu vực kế cận Metro số 2, trong đó có Vinhomes Green City - chỉ cách ga quy hoạch gần nhất 11 phút di chuyển.

Bên cạnh tuyến metro số 2, dự án Vành đai 3 đang hoàn thiện các hạng mục cuối để kịp thông xe kỹ thuật 19/12, mục tiêu hoàn thành toàn tuyến năm 2026. Vành đai 4 dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028. Đại lộ Võ Văn Kiệt kéo dài hình thành hành lang Đông - Tây xuyên suốt từ Cát Lái - Thủ Thiêm qua trung tâm đến cửa ngõ Tây Ninh. Tuyến ĐT.823D dài 14,27km, 6 làn xe đã chính thức khai thác từ tháng 4/2025… Tất cả đặt Vinhomes Green City vào “bệ phóng” để bứt phá giá trị trong 2 - 3 năm tới.

Cùng với đó, thấp tầng tại Vinhomes Green City đang ở chân sóng của thị trường khi đơn giá chỉ tương đương giá bán sơ cấp căn hộ tại trung tâm TP.HCM.

Đặc biệt, sức hút của của dự án còn đến từ chính sách thanh toán ưu việt bậc nhất thị trường: chính sách giãn xây lần đầu tiên được Vinhomes áp dụng tại thị trường Tây Bắc TP.HCM.

Theo đó, thay vì phải bỏ toàn bộ số tiền ngay từ đầu, nhà đầu tư chỉ cần chi 15% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại là đã có thể sở hữu thấp tầng tại Vinhomes Green City.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần số vốn ban đầu hơn 500 triệu đồng, đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, không áp lực trả gốc. Số vốn “thấp đến bất ngờ” này đóng vai trò như một đòn bẩy tài chính, giúp người mua đón đầu làn sóng tăng trưởng của đại đô thị khi hạ tầng khu vực từng bước hoàn thiện và đi vào vận hành.

“Trong bối cảnh thị trường hiện nay, những dự án biết chia sẻ gánh nặng tài chính với người mua thường sẽ có thanh khoản tốt và sức bật bền vững hơn”, ông Nguyễn Văn Nam, một nhà đầu tư kỳ cựu tại thị trường phía Nam, chia sẻ.

Khách hàng có cơ hội sở hữu nhà phố Vinhomes Green City với mức vốn ban đầu chỉ hơn 500 triệu đồng

Nhà phố mặt tiền - “Tài sản vàng” được giới đầu tư săn đón

Vinhomes Green City mang đến bộ sưu tập nhà phố liền kề - dòng sản phẩm được giới đầu tư ưa chuộng nhờ khả năng kết hợp linh hoạt giữa an cư, kinh doanh, tích lũy tài sản.

Các căn nhà phố có diện tích đa dạng từ 60 - 90m², thiết kế cao 3,5 - 4 tầng, mặt tiền rộng thoáng 5 - 10m, nằm tại các trục đường xương sống của dự án. Tổng diện tích xây dựng lên đến 450m2 cho phép chủ sở hữu bố trí nhiều khu chức năng riêng biệt, gia tăng giá trị sử dụng trên từng mét vuông.

Ở góc độ đầu tư, nhà phố mặt tiền tại các đại đô thị quy mô lớn thường được xem là “tài sản phòng thủ” có khả năng chống trượt giá tốt và thanh khoản cao. Khi cộng đồng cư dân hình thành, mật độ lưu thông tăng lên, giá trị khai thác thương mại sẽ gia tăng theo cấp số nhân.

Với lợi thế nằm trong đại đô thị all-in-one do Vinhomes phát triển - nơi quy tụ hàng chục nghìn cư dân, hệ tiện ích đồng bộ và dòng khách vãng lai ổn định - nhà phố mặt tiền không chỉ tạo ra dòng tiền kinh doanh bền vững mà còn sở hữu biên độ tăng giá dài hạn.

Thực tế tại nhiều dự án Vinhomes đã vận hành cho thấy, nhà phố trên trục chính thường ghi nhận mức tăng giá vượt trội so với mặt bằng chung, trung bình 10 - 20% giá/năm, đặc biệt khi hạ tầng khu vực hoàn thiện và các hoạt động thương mại đi vào quỹ đạo ổn định.

Nhà phố thương mại Vinhomes Green City nằm trên các trục xương sống của đại đô thị, đón đầu dòng người và dòng tiền

Bên cạnh đó, tiến độ triển khai “thần tốc”, nhiều phân khu và tiện ích trọng điểm đã hiện hữu, giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở về tính chắc chắn của dự án. Đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh thị trường đề cao giá trị thực và khả năng khai thác sớm.

Thị trường bất động sản luôn xuất hiện những “điểm rơi” thuận lợi khi dư địa tăng trưởng còn rộng mở và chính sách bán hàng tạo lực đẩy hiếm có. Với suất đầu tư ban đầu chỉ hơn 500 triệu đồng, không trả gốc, lãi suất 0% trong 24 tháng, nhà đầu tư tại Vinhomes Green City có cơ hội nắm giữ tài sản giá trị trong giai đoạn chân sóng và đón đầu chu kỳ tăng trưởng dài hạn của khu Tây Bắc TP.HCM.