Vì sao Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tham gia livestream bán bánh Trung thu?

Chia sẻ với VietTimes, Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh đề cập lý do tham gia phiên livestream bán bánh Trung thu.

Phiên livestream “Trăng rằm Phố cổ – Hà Nội trong tôi” phát sóng trên kênh TikTok “Hoàn Kiếm vươn mình” mới đây đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm truyền thống, sự kiện còn ghi nhận sự tham gia trực tiếp của nhiều lãnh đạo cơ quan quản lý và chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước – đã xuất hiện trong phiên livestream với vai trò người trải nghiệm và giới thiệu các sản phẩm bánh Trung thu đặc trưng.

Ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Quản lý và Phát triển Thị trường Trong nước (áo trắng) – xuất hiện trong phiên livestream. Ảnh: Chụp màn hình.

Ông trực tiếp thưởng thức các loại bánh nướng nhân cốm, nhân đậu xanh hạt sen, đồng thời thương lượng với nhãn hàng để giảm giá sản phẩm trong buổi phát sóng, giúp người tiêu dùng tiếp cận với mức giá ưu đãi.

Chương trình do Quỹ hỗ trợ bảo tồn văn hóa Việt Nam, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức.

Phiên live đạt 23,5 triệu lượt hiển thị, thu hút 980.000 lượt người xem, với hơn 10.000 người theo dõi cùng lúc ở thời điểm cao nhất.

Những chiếc bánh trung thu thủ công, ô mai Vạn Thọ cùng tò he truyền thống của nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt của người xem.

Chia sẻ với VietTimes, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cho biết sự có mặt của ông tại sự kiện xuất phát từ tình yêu với những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn và phát huy các sản phẩm đặc sản địa phương thông qua các nền tảng số.

Theo ông Linh, việc ứng dụng livestream để quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương là một cách tiếp cận mới mẻ, thể hiện sự đổi mới trong phương thức xúc tiến thương mại.

“Livestream là một kênh tiếp thị mạnh mẽ, giúp nội dung trở nên gần gũi, chân thực và đặc biệt thu hút giới trẻ”, ông Linh nhận định.

Theo ông, sự kiện này là ví dụ điển hình cho việc sử dụng nền tảng số để thúc đẩy kinh tế địa phương. Việc giới thiệu sản phẩm, đặc sản vùng miền qua livestream không chỉ giúp nâng cao giá trị hàng hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội lớn cho các nhà sản xuất nhỏ, hộ kinh doanh tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

“Đây là một hướng đi tích cực, thể hiện sự thay đổi linh hoạt trong cách thức quảng bá và kết nối với cộng đồng. Quan trọng hơn, nó cho thấy tiềm năng to lớn của các nền tảng số trong việc phát triển kinh tế địa phương”, ông Linh nhấn mạnh.